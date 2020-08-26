https://ria.ru/20200826/vzryv-1576317044.html
В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв
В пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в столичных экстренных службах. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:23
2020-08-26T10:23
2020-08-26T11:34
москва
взрыв
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В пятиэтажке на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в столичных экстренных службах.Пострадали четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии.Инцидент произошел на улице Кубинка, дом 4. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа.По словам собеседника агентства, обрушений нет. Из горящего здания вывели 16 человек.Пожар потушили, движение в районе ЧП пока перекрыто.Прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20200826/vzryv-1576316868.html
alekseevan
Хорошо, что в моем доме электроплиты, а не газовые.
10
8
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, взрыв, происшествия
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
В пятиэтажке на западе Москвы
прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в столичных экстренных службах.
Пострадали четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел на улице Кубинка, дом 4. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа.
По словам собеседника агентства, обрушений нет. Из горящего здания вывели 16 человек.
Пожар потушили, движение в районе ЧП пока перекрыто.
Прокуратура начала проверку.