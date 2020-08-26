https://ria.ru/20200826/vzryv-1576317044.html

В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв

В пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в столичных экстренных службах. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:23

2020-08-26T10:23

2020-08-26T11:34

москва

взрыв

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В пятиэтажке на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в столичных экстренных службах.Пострадали четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии.Инцидент произошел на улице Кубинка, дом 4. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа.По словам собеседника агентства, обрушений нет. Из горящего здания вывели 16 человек.Пожар потушили, движение в районе ЧП пока перекрыто.Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20200826/vzryv-1576316868.html

alekseevan Хорошо, что в моем доме электроплиты, а не газовые. 10

8

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, взрыв, происшествия