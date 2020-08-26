Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/vzryv-1576317044.html
В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв
В пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в столичных экстренных службах. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:23
2020-08-26T11:34
москва
взрыв
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576316755_0:320:721:725_1400x0_80_0_0_ed2db1c21a0be34ac200c955b4882405.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В пятиэтажке на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в столичных экстренных службах.Пострадали четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии.Инцидент произошел на улице Кубинка, дом 4. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа.По словам собеседника агентства, обрушений нет. Из горящего здания вывели 16 человек.Пожар потушили, движение в районе ЧП пока перекрыто.Прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20200826/vzryv-1576316868.html
Хорошо, что в моем доме электроплиты, а не газовые.
10
8
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576316755_0:252:721:792_1400x0_80_0_0_ea8e13289ed86de2a6894e3cfdfa8f2f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, взрыв, происшествия

В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв

10:23 26.08.2020 (обновлено: 11:34 26.08.2020)
8175
© Фото очевидцаВзрыв в жилом доме в Москве
Взрыв в жилом доме в Москве
© Фото очевидца
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В пятиэтажке на западе Москвы прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в столичных экстренных службах.
Пострадали четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел на улице Кубинка, дом 4. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Огонь охватил три этажа.
По словам собеседника агентства, обрушений нет. Из горящего здания вывели 16 человек.
Пожар потушили, движение в районе ЧП пока перекрыто.
Прокуратура начала проверку.
Взрыв газа на западе Москвы
10:21
Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Москве
5041251224
Обсудить 8
МоскваВзрывПроисшествия
Популярные комментарии
Хорошо, что в моем доме электроплиты, а не газовые.
26 августа, 10:30
aalekseevan
800002
Рекомендуем
Российские военнослужащие
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины
Девушки выступают в традиционной одежде во Львове на празднике в День вышиванки. 17 мая 2018
На Украине узаконили феминитивы
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Урок клиники "Шарите" для России
Учения моряков ВМС США
"Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
Автомобиль полиции
Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
Ситуация на границе Белоруссии и РФ. Март 2020 года
"Пугают российскими танками". Что творится на границе с Белоруссией
Взрыв газа на западе Москвы
Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Москве
Трубы промышленных предприятий
Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным
Место столкновения автобуса с КамАЗом в Калмыкии
В Калмыкии автобус столкнулся с КамАЗом, три человека погибли
Американский флаг во время протестов в городе Кеноша, штат Висконсин
В Висконсине один человек погиб из-за стрельбы во время беспорядков
Вертолет Ми-28Н Ночной охотник пилотажной группы Беркуты на авиационном празднике в честь Дня Победы в Кубинке
Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
Джо Байден на съезде Демократической партии
В США назвали страшные последствия избрания Байдена президентом
Белорусско-украинская граница
Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России выявили 4676 новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:02WhatsApp получит новую функцию
12:00Ученые выяснили с каким свойством костей связан риск переломов
11:59Источник сообщил о задержании двух журналистов в Подмосковье
11:48Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло
11:46Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы
11:43Названы медучреждения, где пройдут новые испытания вакцины от COVID-19
11:40Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
11:39На Ставрополье мужчина ездил по селу с привязанной к машине собакой
11:37В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник
11:26Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов
11:21Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на южные курорты России
11:19Правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций в Белоруссии
11:17Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот
11:16Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
11:14"Расставаться с летом рано". Москвичам рассказали о погоде на выходных
11:05"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
10:56В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
10:51При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека
10:46Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
10:41Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
Лента новостейМолния