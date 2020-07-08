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Умер один из пострадавших при взрыве газа на северо-востоке Москвы
Житель квартиры на улице Проходчиков в Москве, где, предположительно, произошел взрыв, 7 июля скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:43
взрыв газа на северо-востоке москвы
следственный комитет россии (ск рф)
мосгаз
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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взрыв газа на северо-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф), мосгаз, москва, происшествия

Умер один из пострадавших при взрыве газа на северо-востоке Москвы

12:43 08.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
Жилой дом на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Жилой дом на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Житель квартиры на улице Проходчиков в Москве, где, предположительно, произошел взрыв, 7 июля скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Один из пострадавших при пожаре на Проходчиков скончался вчера в больнице. Он проживал в квартире, в которой, по предварительным данным, произошел взрыв", - сказал собеседник агентства.
Четыре квартиры загорелись 29 июня на третьем этаже дома на улице Проходчиков после хлопка газа. Были спасены 17 человек, трое из них госпитализированы. По итогам осмотра пострадавшей квартиры специалисты Мосгаза установили, что газовые приборы не повреждены. СК сообщал, что жилец дома "проявил небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием".
Сотрудники Мосгаза на месте пожара на Проходческой улице на северо-востоке Москвы
29 июня, 22:30
В Москве возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
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Взрыв газа на северо-востоке МосквыСледственный комитет России (СК РФ)МосгазМоскваПроисшествия
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