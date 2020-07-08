https://ria.ru/20200708/1574051780.html
Умер один из пострадавших при взрыве газа на северо-востоке Москвы
Житель квартиры на улице Проходчиков в Москве, где, предположительно, произошел взрыв, 7 июля скончался в больнице, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:43
2020-07-08T12:43
взрыв газа на северо-востоке москвы
следственный комитет россии (ск рф)
мосгаз
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630246_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_6e4acdc82b15fb67a8a0a099b188b88b.jpg
https://ria.ru/20200629/1573652613.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630246_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_6e4acdc82b15fb67a8a0a099b188b88b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630246_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_3bfb6cfac3f3ac34b24d5da5b5f11b93.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573630246_560:0:2608:2048_1400x0_80_0_0_c08b713f18aadc83c118687d59ec6957.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа на северо-востоке москвы, следственный комитет россии (ск рф), мосгаз, москва, происшествия