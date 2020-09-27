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В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме
Хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тульской области, повреждена межкомнатная перегородка, пострадал один человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:56
2020-09-27T12:56
2020-09-27T15:12
тульская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, повреждена межкомнатная перегородка, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Отмечается, что в квартире повреждено остекление и смещена межкомнатная перегородка.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, происшествия