https://ria.ru/20200927/vzryv-1577838064.html

В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме

Хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тульской области, повреждена межкомнатная перегородка, пострадал один человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:56

2020-09-27T12:56

2020-09-27T15:12

тульская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, повреждена межкомнатная перегородка, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Отмечается, что в квартире повреждено остекление и смещена межкомнатная перегородка.

тульская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, происшествия