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В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме
Хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тульской области, повреждена межкомнатная перегородка, пострадал один человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:56
2020-09-27T15:12
тульская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, повреждена межкомнатная перегородка, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Отмечается, что в квартире повреждено остекление и смещена межкомнатная перегородка.
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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тульская область, происшествия

В Тульской области прогремел взрыв в жилом доме

12:56 27.09.2020 (обновлено: 15:12 27.09.2020)
24390
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Хлопок газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тульской области, повреждена межкомнатная перегородка, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Тульская область, город Донской — хлопок газо-воздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажного четырехподъездного жилого дома. <...> Пострадал один человек (хозяин), госпитализирован", — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что в квартире повреждено остекление и смещена межкомнатная перегородка.
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Тульская областьПроисшествия
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