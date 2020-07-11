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Спасатели эвакуируют ценности из пострадавшего дома в Нижнем Новгороде
Сотрудники МЧС приступили к эвакуации ценностей из пострадавшего от взрыва газа дома в Нижнем Новгороде, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T14:00
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

Спасатели эвакуируют ценности из пострадавшего дома в Нижнем Новгороде

14:00 11.07.2020
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© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижним Новгороде
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижним Новгороде
© Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
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Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижним Новгороде. Архивное фото
КАЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС приступили к эвакуации ценностей из пострадавшего от взрыва газа дома в Нижнем Новгороде, сообщает ГУМЧС России по Нижегородской области.
ЧП произошло в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в субботу рано утром. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Пострадали пять человек, один остается в больнице. Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей". Власти ранее сообщили, что всех жильцов дома временно расселят, жители двух подъездов уже эвакуированы, 124 человека временно размещены в близлежащей школе.
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"Проводится эвакуация из здания материальных ценностей, личных вещей граждан. Вся информация об эвакуации имущества фиксируется в оперативном штабе", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУМЧС Илью Шарова.
Отмечается, что, помимо материальных ценностей и личных вещей граждан, происходит эвакуация и домашних животных. Кроме привычных кошек и собак, по информации спасателей, встречаются и такие необычные экземпляры, как змеи.
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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