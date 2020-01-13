В Болгарии число жертв при взрыве в жилом доме выросло до двух человек

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Жертвами взрыва и последовавшего пожара в жилом доме в болгарском городе Жертвами взрыва и последовавшего пожара в жилом доме в болгарском городе Варна , по последним данным, стали два человека, прокуратура открыла дело о поджоге, передает местное агентство Фокус

Ранее сообщалось об одном погибшем.

По предварительным данным властей, в квартире на четвертом этаже в ночь на понедельник взорвался газовый баллон. Однако соседи оспаривают эту версию, поскольку они слышали два взрыва с интервалом в несколько минут.

Взрив разтърси жилищен блок във Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)



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В квартире жил 67-летний мужчина, который ранее служил в армии и работал в полиции, откуда был уволен по обвинению в коррупции. В ночь, когда произошел взрыв, он съезжал с квартиры и выносил из дома вещи. Причиной переезда стал конфликт с гражданской женой. Мужчина объявлен в розыск.

Одной из жертв взрыва стала женщина в соседней квартире, где полностью обрушилась стена. В городские больницы были доставлены 18 человек с симптомами отравления газом и веществами горения.