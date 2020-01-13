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В Болгарии число жертв при взрыве в жилом доме выросло до двух человек
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РИА Новости

В Болгарии число жертв при взрыве в жилом доме выросло до двух человек

13:34 13.01.2020
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© Depositphotos / Cpifbg13 Варна, Болгария
Варна, Болгария
© Depositphotos / Cpifbg13
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Жертвами взрыва и последовавшего пожара в жилом доме в болгарском городе Варна, по последним данным, стали два человека, прокуратура открыла дело о поджоге, передает местное агентство Фокус.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
По предварительным данным властей, в квартире на четвертом этаже в ночь на понедельник взорвался газовый баллон. Однако соседи оспаривают эту версию, поскольку они слышали два взрыва с интервалом в несколько минут.
В квартире жил 67-летний мужчина, который ранее служил в армии и работал в полиции, откуда был уволен по обвинению в коррупции. В ночь, когда произошел взрыв, он съезжал с квартиры и выносил из дома вещи. Причиной переезда стал конфликт с гражданской женой. Мужчина объявлен в розыск.
Одной из жертв взрыва стала женщина в соседней квартире, где полностью обрушилась стена. В городские больницы были доставлены 18 человек с симптомами отравления газом и веществами горения.
Все жильцы дома были эвакуированы. Будет проведена экспертная оценка пригодности здания для дальнейшего проживания.
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