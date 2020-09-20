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В Тюмени взорвался газ в жилом доме
Два человека пострадали в воскресенье в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. РИА Новости, 20.09.2020
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россия
тюменская область
тюмень
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен — РИА Новости.</strong> Два человека пострадали в воскресенье в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, сообщает департамент здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Пресс-служба губернатора региона сообщает, что поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени.По информации МЧС, несущие конструкции не повреждены.
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россия
тюменская область
тюмень
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россия, тюменская область, тюмень, происшествия

В Тюмени взорвался газ в жилом доме

19:36 20.09.2020 (обновлено: 00:03 21.09.2020)
15398
© Фото : МЧС РоссииВзрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени
Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : МЧС России
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Два человека пострадали в воскресенье в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Вызов скорой помощи поступил в 20:11(18:11 мск). На место бригада прибыла в 20:19 (18:19 мск). На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в Областную клиническую больницу № 1", — говорится в сообщении.

Пресс-служба губернатора региона сообщает, что поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени.

"Разрушен балкон и два соседних (балкона). Частично повреждены две квартиры. Эвакуированы 75 человек. От МЧС на месте работают шесть единиц техники, 14 человек", — отмечается в сообщении.

По информации МЧС, несущие конструкции не повреждены.
Сотрудник пожарной охраны у жилого дома No4 по улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 12:40
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
34734711
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РоссияТюменская областьТюменьПроисшествия
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