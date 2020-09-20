https://ria.ru/20200920/vzryv-1577520130.html

В Тюмени взорвался газ в жилом доме

Два человека пострадали в воскресенье в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T19:36

2020-09-20T19:36

2020-09-21T00:03

россия

тюменская область

тюмень

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен — РИА Новости.</strong> Два человека пострадали в воскресенье в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, сообщает департамент здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Пресс-служба губернатора региона сообщает, что поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени.По информации МЧС, несущие конструкции не повреждены.

https://ria.ru/20200826/vzryv-1576326934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тюменская область, тюмень, происшествия