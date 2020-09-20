В Тюмени взорвался газ в жилом доме
19:36 20.09.2020 (обновлено: 00:03 21.09.2020)
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© Фото : МЧС РоссииВзрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени
© Фото : МЧС России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Два человека пострадали в воскресенье в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
"Вызов скорой помощи поступил в 20:11(18:11 мск). На место бригада прибыла в 20:19 (18:19 мск). На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в Областную клиническую больницу № 1", — говорится в сообщении.
Пресс-служба губернатора региона сообщает, что поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени.
"Разрушен балкон и два соседних (балкона). Частично повреждены две квартиры. Эвакуированы 75 человек. От МЧС на месте работают шесть единиц техники, 14 человек", — отмечается в сообщении.
По информации МЧС, несущие конструкции не повреждены.
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