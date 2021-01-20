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Информации о пострадавших россиянах при взрыве в центре Мадрида нет
Информации о пострадавших россиянах при взрыве в центре Мадрида нет
Посольство России в Испании следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, информации о пострадавших россиянах нет, сообщило дипведомство. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:10
2021-01-20T18:10
2021-01-20T18:10
мощный взрыв в центре мадрида
мадрид (город)
испания
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Посольство России в Испании следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, информации о пострадавших россиянах нет, сообщило дипведомство.Мощный взрыв, который прогремел в здании в центре Мадрида, разрушил большую часть постройки, есть пострадавшие и жертвы. Причина взрыва неизвестна. По предварительной версии, речь идет о взрыве газа."Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter.
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мощный взрыв в центре мадрида, мадрид (город), испания, в мире