https://ria.ru/20210120/postradavshie-1593885556.html

Информации о пострадавших россиянах при взрыве в центре Мадрида нет

Информации о пострадавших россиянах при взрыве в центре Мадрида нет

Посольство России в Испании следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, информации о пострадавших россиянах нет, сообщило дипведомство. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:10

2021-01-20T18:10

2021-01-20T18:10

мощный взрыв в центре мадрида

мадрид (город)

испания

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Посольство России в Испании следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, информации о пострадавших россиянах нет, сообщило дипведомство.Мощный взрыв, который прогремел в здании в центре Мадрида, разрушил большую часть постройки, есть пострадавшие и жертвы. Причина взрыва неизвестна. По предварительной версии, речь идет о взрыве газа."Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

https://ria.ru/20210120/vzryv-1593885083.html

мадрид (город)

испания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мощный взрыв в центре мадрида, мадрид (город), испания, в мире