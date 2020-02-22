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В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа
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РИА Новости

В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа

11:36 22.02.2020 (обновлено: 13:50 22.02.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
По его словам, взрыв бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на переулке Павлова, 84/108 в 10.55 мск субботы.
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"По предварительной информации, один человек погиб и один пострадал. Он доставлен в лечебное учреждение", - сказал он.
Разрушений в доме нет, несущие конструкции не повреждены. Эвакуированы 49 человек.
В настоящее время идет тушение пожара. Задействованы почти 60 человек и около 20 единиц техники.
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