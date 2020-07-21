Умер один из пострадавших при взрыве газа в квартире в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Один из пострадавших в результате взрыва газа в квартире в Один из пострадавших в результате взрыва газа в квартире в Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончался, еще два человека перевезены в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде , сообщает региональный минздрав.

В субботу в квартире на первом этаже двухэтажного дома на улице Свободы в городе Баксан произошел взрыв газа. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. По данным регионального минздрава, пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии. Отмечалось, что прокуратура КБР и следователи по факту инцидента организовали проверки.

"К сожалению, не удалось спасти мужчину 1959 года рождения, получившего ожоги 70% поверхности тела и травмы дыхательных путей, прошедшей ночью он умер", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.

По данным ведомства, женщина и семилетний мальчик, получивший глубокие ожоги и находившийся в шоковом состоянии, спецбортом перевезены в федеральный ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

"Мальчик получал медицинскую помощь в республиканской детской клинической больнице, врачам которой удалось стабилизировать его состояние, улучшить жизненные функции организма", - уточняет министерство.