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Умер один из пострадавших при взрыве газа в квартире в Кабардино-Балкарии
Один из пострадавших в результате взрыва газа в квартире в Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончался, еще два человека перевезены в федеральный ожоговый... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:14
кабардино-балкарская республика (кбр)
баксан
баксанский район
происшествия
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353
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кабардино-балкарская республика (кбр), баксан, баксанский район, происшествия

Умер один из пострадавших при взрыве газа в квартире в Кабардино-Балкарии

23:14 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Один из пострадавших в результате взрыва газа в квартире в Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончался, еще два человека перевезены в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде, сообщает региональный минздрав.
В субботу в квартире на первом этаже двухэтажного дома на улице Свободы в городе Баксан произошел взрыв газа. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. По данным регионального минздрава, пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии. Отмечалось, что прокуратура КБР и следователи по факту инцидента организовали проверки.
"К сожалению, не удалось спасти мужчину 1959 года рождения, получившего ожоги 70% поверхности тела и травмы дыхательных путей, прошедшей ночью он умер", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.
По данным ведомства, женщина и семилетний мальчик, получивший глубокие ожоги и находившийся в шоковом состоянии, спецбортом перевезены в федеральный ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.
"Мальчик получал медицинскую помощь в республиканской детской клинической больнице, врачам которой удалось стабилизировать его состояние, улучшить жизненные функции организма", - уточняет министерство.
Отмечается, что девочка с ожогами 10% поверхности тела остается в больнице, ее состояние стабильное, жизнь вне опасности. Еще одна женщина находится в республиканской клинической больнице, угрозы ее жизни нет.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
20 июля, 21:20
В Нижнем Новгороде не нашли источник сильного запаха газа
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)БаксанБаксанский районПроисшествия
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