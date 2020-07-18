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В КБР четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
Четыре человека, включая двух детей, пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире двухэтажного дома в Баксанском районе Кабардино-Балкарии,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T09:09
кабардино-балкарская республика (кбр)
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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, баксан, происшествия

В КБР четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

08:28 18.07.2020 (обновлено: 09:09 18.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по КБРТехника МЧС на месте пожара в городе Баксан
Техника МЧС на месте пожара в городе Баксан
© Фото : ГУ МЧС России по КБР
Техника МЧС на месте пожара в городе Баксан
НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Четыре человека, включая двух детей, пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире двухэтажного дома в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 6.25 мск в субботу поступило сообщение, что по улице Свободы в городе Баксан произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома. В результате пострадали четыре человека: двое взрослых 1960 и 1963 годов рождения и двое детей 2013 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике и центральную районную больницу в Баксане.
По данным МЧС, площадь возникшего в квартире пожара составила 200 квадратных метров, он был потушен в 7:10 мск.
"Погибших на пожаре нет. К тушению привлекались 16 человек и четыре единицы техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - отмечает ведомство.
Сотрудник МЧС РФ
17 июля, 11:37
В Новосибирской области четыре человека пострадали при двух взрывах газа
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НальчикБаксанПроисшествия
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