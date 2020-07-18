В КБР четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

"В 6.25 мск в субботу поступило сообщение, что по улице Свободы в городе Баксан произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома. В результате пострадали четыре человека: двое взрослых 1960 и 1963 годов рождения и двое детей 2013 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.