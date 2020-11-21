https://ria.ru/20201121/gaz-1585700449.html

В Свердловской области произошел взрыв газа в частном доме

В Свердловской области произошел взрыв газа в частном доме

Хлопок газа произошел в субботу в частном доме в Свердловской области, пострадал мужчина, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:55

2020-11-21T17:55

2020-11-21T17:55

гумвд

свердловская область

кушва

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Хлопок газа произошел в субботу в частном доме в Свердловской области, пострадал мужчина, сообщает прокуратура региона."Прокуратура города Кушва выясняет обстоятельства травмирования жителя города в результате хлопка газа. По предварительной информации, сегодня, 21 ноября, около 14.45 (12.45 мск) в частном жилом доме на двух хозяев по улице 40 лет Октября в городе Кушва произошел хлопок, предварительно, бытового газа. В результате происшествия пострадал один человек", - говорится в сообщении.Предварительно, хлопок бытового газа произошел на кухне квартиры. Газоснабжение в указанном доме централизованное. В результате происшествия выбиты стекла в окнах квартиры дома, образовались трещины на несущей стене. В результате происшествия телесные повреждения получил мужчина - житель квартиры 1985 года рождения, который с ожогами примерно 30% тела доставлен в больницу.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований закона при обслуживании газового оборудования дома. Точная причина происшествия будет установлена после получения результатов исследований. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечает прокуратура.Руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что массовой эвакуации граждан не потребовалось. Тем не менее, специалисты газовой службы в частном доме, о котором идет речь, газоснабжение отключили. Дом шлакоблочный, одноэтажный. В нем проживает безработный мужчина, несудимый, на учете в органах полиции не состоит. В больницу, по данным медиков, он был доставлен в нетрезвом состоянии."При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в районе газового котла не предусмотренные техникой безопасности дополнительные шланги. Сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи предпринимают все необходимые меры для спасения его жизни. Произошедший инцидент не носит криминальный характер … С большой долей вероятности могу сказать, что возможной причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования", - отметил Горелых.

https://ria.ru/20201021/gaz-1580757278.html

https://ria.ru/20200826/vzryv-1576326934.html

https://ria.ru/20201115/gaz-1584745118.html

свердловская область

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гумвд, свердловская область, кушва, происшествия