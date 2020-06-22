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Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Самаре
Причиной взрыва, который произошел в воскресенье в жилом доме в Самаре, по предварительным данным, стала утечка газа, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:12
самара
происшествия
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самара, происшествия

Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Самаре

16:12 22.06.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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САМАРА, 22 июн - РИА Новости. Причиной взрыва, который произошел в воскресенье в жилом доме в Самаре, по предварительным данным, стала утечка газа, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что два человека пострадали в результате хлопка газа. По данным ГУМЧС по региону, рано утром 21 июня в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе Самары произошел инцидент, в результате которого пострадали две женщины. Кроме того, из дома эвакуировали 24 человек. По данным ГУМЧС, были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Около пяти часов утра 21 июня произошел взрыв в жилом доме в Красноглинском районе Самары. По предварительной версии, произошла утечка газа", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в микрорайоне Крутые Ключи, где произошел взрыв, в ближайшее время пройдет проверка газового оборудования.
"По предварительным данным, в квартире, где произошел взрыв, был отключен газовый анализатор. Кроме того, по имеющейся информации, газовые анализаторы могут быть отключены и в других квартирах. Сделали ли это жители или представители управляющей компании, предстоит выяснить в ходе расследования", - отметили в правительстве региона.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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