Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Самаре

"По предварительным данным, в квартире, где произошел взрыв, был отключен газовый анализатор. Кроме того, по имеющейся информации, газовые анализаторы могут быть отключены и в других квартирах. Сделали ли это жители или представители управляющей компании, предстоит выяснить в ходе расследования", - отметили в правительстве региона.