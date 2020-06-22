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В Киеве более 120 человек остались без жилья из-за обрушения дома
Более 120 человек остались без жилья в результате обрушения секции десятиэтажного дома в Киеве в воскресенье, сообщила в понедельник пресс-служба украинского... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T13:18
арсен аваков
мвд украины
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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арсен аваков, мвд украины, киев, в мире

В Киеве более 120 человек остались без жилья из-за обрушения дома

13:18 22.06.2020
438
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
Жилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Жилой девятиэтажный дом в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Более 120 человек остались без жилья в результате обрушения секции десятиэтажного дома в Киеве в воскресенье, сообщила в понедельник пресс-служба украинского правительства.
В воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, троих достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что еще три человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва - газ или взрывное устройство.
Сотрудники спасательной службы у жилого девятиэтажного дома в Киеве, где произошел взрыв бытового газа
Вчера, 10:02
Спасатели привели новые подробности о взрыве в жилом доме в Киеве
"Без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах в одной из секций дома. По предварительным данным, угрозы для других секций дома нет", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что часть людей переночевали у родственников и знакомых, остальные временно отселены в интернат. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос компенсации пострадавшим стоимости приобретения нового аналогичного жилья за счет резервных фондов государства и города.
Кадры последствия взрыва газа в жилом доме в Киеве
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Арсен АваковМВД УкраиныКиевВ мире
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