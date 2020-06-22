В Киеве более 120 человек остались без жилья из-за обрушения дома

КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Более 120 человек остались без жилья в результате обрушения секции десятиэтажного дома в Киеве в воскресенье, сообщила в понедельник пресс-служба украинского правительства.
В воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, троих достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что еще три человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва - газ или взрывное устройство.
"Без жилья остались 125 человек, которые проживали в 40 квартирах в одной из секций дома. По предварительным данным, угрозы для других секций дома нет", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что часть людей переночевали у родственников и знакомых, остальные временно отселены в интернат. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос компенсации пострадавшим стоимости приобретения нового аналогичного жилья за счет резервных фондов государства и города.