https://ria.ru/20200621/1573253502.html
В Киеве три человека оказались под завалами дома, где взорвался газ
Три человека находятся под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, одного человека спасатели достали из-под завалов, эвакуирован 21 человек, сообщила в РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:07
2020-06-21T11:11
киев
взрыв
в мире
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киев
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, взрыв, в мире