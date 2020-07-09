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СК начал проверку после взрыва газа в доме в Тверской области
Следователи выясняют причины хлопка бытового газа в квартире пятиэтажного дома в Тверской области, в результате которого погибла женщина, сообщило следственное... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:43
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
вышний волочек
происшествия
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тверская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), тверская область, вышний волочек, происшествия

СК начал проверку после взрыва газа в доме в Тверской области

16:43 09.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Следователи выясняют причины хлопка бытового газа в квартире пятиэтажного дома в Тверской области, в результате которого погибла женщина, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Хлопок бытового газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице 9 января в городе Вышний Волочек произошел в 14.24 мск четверга. Предварительно, причиной происшествия послужило нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. Погибла проживавшая в квартире женщина.
"Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели женщины 1988 года рождения", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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Следственный комитет России (СК РФ)Тверская областьВышний ВолочекПроисшествия
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