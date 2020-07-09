СК начал проверку после взрыва газа в доме в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Следователи выясняют причины хлопка бытового газа в квартире пятиэтажного дома в Тверской области, в результате которого погибла женщина, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Хлопок бытового газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице 9 января в городе Вышний Волочек произошел в 14.24 мск четверга. Предварительно, причиной происшествия послужило нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. Погибла проживавшая в квартире женщина.
"Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели женщины 1988 года рождения", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.