https://ria.ru/20200629/1573630457.html
В экстренных службах рассказали о разрушениях из-за взрыва газа в Москве
После взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы нарушено остекление 15 окон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:07
2020-06-29T15:33
взрыв газа на северо-востоке москвы
москва
происшествия
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москва
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа на северо-востоке москвы, москва, происшествия