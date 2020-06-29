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В экстренных службах рассказали о разрушениях из-за взрыва газа в Москве
После взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы нарушено остекление 15 окон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:33
взрыв газа на северо-востоке москвы
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
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взрыв газа на северо-востоке москвы, москва, происшествия

В экстренных службах рассказали о разрушениях из-за взрыва газа в Москве

15:07 29.06.2020 (обновлено: 15:33 29.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по МосквеНа месте пожара на улице Проходчиков в Москве
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
© Фото : ГУ МЧС России по Москве
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. После взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы нарушено остекление 15 окон, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его словам, в результате взрыва повреждены межквартирные перегородки.
Ранее сообщалось, что четыре квартиры загорелись на третьем этаже на площади порядка 70 квадратных метров после хлопка газа в доме на улице Проходчиков. В 14.03 пожар локализовали на 150 квадратных метрах, в 14.32 ликвидировали.
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Взрыв газа на северо-востоке МосквыМоскваПроисшествия
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