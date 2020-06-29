В экстренных службах рассказали о разрушениях из-за взрыва газа в Москве

Ранее сообщалось, что четыре квартиры загорелись на третьем этаже на площади порядка 70 квадратных метров после хлопка газа в доме на улице Проходчиков. В 14.03 пожар локализовали на 150 квадратных метрах, в 14.32 ликвидировали.