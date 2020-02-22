В Азове два человека погибли при взрыве газа

Взрыв произошел в доме 84/108 по переулку Павлова в 10:55 мск, затем начался пожар.

"Предварительно, пострадали четыре человека, из них двое погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после взрыва и пожара из дома эвакуировали 60 человек. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в гостинице "Солнечная".