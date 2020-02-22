Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T17:18+0300
https://ria.ru/20200222/1565092417.html
В Азове два человека погибли при взрыве газа
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565093056_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_73169953738764aad9b87bba3bc97942.jpg
РИА Новости

В Азове два человека погибли при взрыве газа

11:42 22.02.2020 (обновлено: 17:18 22.02.2020)
3346
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиНа месте взрыва бытового газа в городе Азове Ростовской области
На месте взрыва бытового газа в городе Азове Ростовской области
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
На месте взрыва бытового газа в городе Азове Ростовской области
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Взрыв бытового газа прогремел в трехэтажном жилом доме в городе Азове (Ростовская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Взрыв произошел в доме 84/108 по переулку Павлова в 10:55 мск, затем начался пожар.

"Предварительно, пострадали четыре человека, из них двое погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после взрыва и пожара из дома эвакуировали 60 человек. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в гостинице "Солнечная".
Пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров, добавили в МЧС. В 12:26 его полностью потушили.
Проверка газового оборудования в жилых домах
24 января 2019, 10:56Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Правила безопасности: что нужно знать о проверке газового оборудования
0441527
Обсудить 0
АзовРостовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
В Азове взрыв газа в доме частично разрушил несколько квартир
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа
Диспансеризация
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Российско-украинская граница
Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов
Автомобиль Следственного комитета России
В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ
Табличка на здании Министерства иностранных дел России
В МИД оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Прибытие российского самолета из Уханя в тюменский аэропорт
Российский дипломат рассказал, как помог эвакуировать украинца из КНР
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Москва-сити
Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
Видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Азове в Ростовской области
В Азове локализовали пожар в жилом доме, где был взрыв газа
Леонид Кравчук
Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине
Пробирки с образцами крови для исследований
"Ъ" опубликовал перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
23:05В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Лента новостейМолния