Разрушенное взрывом здание в Мадриде могут снести

МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Контролируемый взрыв здания может быть произведен для сноса сильно пострадавшего здания в центре Мадрида, сообщил мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда.Мощный взрыв произошел в среду днем в доме в центре Мадрида, где живут священники расположенной неподалеку церкви. Рядом со зданием также расположен колледж.В настоящее время мэр находится на месте взрыва. По его словам, предварительная версия – взрыв газа. Он также подтвердил, что два человека погибли."Похоже, произошел взрыв газа в здании над жилыми помещениями церковного прихода Вирхен-де-ла-Палома", - сказал он. Он сообщил, что работа пожарных осложняется из-за нестабильности конструкции.Мэр также не исключил, что может быть произведено "контролируемое обрушение" остающихся конструкций. Он подтвердил, что пострадавших среди постояльцев дома престарелых, расположенного рядом, нет, их эвакуируют в ближайший отель. Обломки также упали во двор расположенного рядом колледжа, жертв там нет, были получены лишь небольшие травмы.
МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Контролируемый взрыв здания может быть произведен для сноса сильно пострадавшего здания в центре Мадрида, сообщил мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
Мощный взрыв произошел в среду днем в доме в центре Мадрида, где живут священники расположенной неподалеку церкви. Рядом со зданием также расположен колледж.
В настоящее время мэр находится на месте взрыва. По его словам, предварительная версия – взрыв газа. Он также подтвердил, что два человека погибли.
"По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва", - сказал он, добавив, что есть пострадавшие различной степени тяжести, один из них доставлен в больницу.
"Похоже, произошел взрыв газа в здании над жилыми помещениями церковного прихода Вирхен-де-ла-Палома", - сказал он. Он сообщил, что работа пожарных осложняется из-за нестабильности конструкции.
Мэр также не исключил, что может быть произведено "контролируемое обрушение" остающихся конструкций. Он подтвердил, что пострадавших среди постояльцев дома престарелых, расположенного рядом, нет, их эвакуируют в ближайший отель. Обломки также упали во двор расположенного рядом колледжа, жертв там нет, были получены лишь небольшие травмы.
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