https://ria.ru/20210120/madrid-1593893964.html

Разрушенное взрывом здание в Мадриде могут снести

Разрушенное взрывом здание в Мадриде могут снести

Контролируемый взрыв здания может быть произведен для сноса сильно пострадавшего здания в центре Мадрида, сообщил мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:42

2021-01-20T18:42

2021-01-20T21:24

мощный взрыв в центре мадрида

мадрид (город)

в мире

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МАДРИД, 20 янв – РИА Новости. Контролируемый взрыв здания может быть произведен для сноса сильно пострадавшего здания в центре Мадрида, сообщил мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда.Мощный взрыв произошел в среду днем в доме в центре Мадрида, где живут священники расположенной неподалеку церкви. Рядом со зданием также расположен колледж.В настоящее время мэр находится на месте взрыва. По его словам, предварительная версия – взрыв газа. Он также подтвердил, что два человека погибли."Похоже, произошел взрыв газа в здании над жилыми помещениями церковного прихода Вирхен-де-ла-Палома", - сказал он. Он сообщил, что работа пожарных осложняется из-за нестабильности конструкции.Мэр также не исключил, что может быть произведено "контролируемое обрушение" остающихся конструкций. Он подтвердил, что пострадавших среди постояльцев дома престарелых, расположенного рядом, нет, их эвакуируют в ближайший отель. Обломки также упали во двор расположенного рядом колледжа, жертв там нет, были получены лишь небольшие травмы.

мадрид (город)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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