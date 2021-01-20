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Взрыв в центре Мадрида
Взрыв в центре Мадрида
В здании в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.01.2021
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мощный взрыв в центре мадрида
взрыв
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В здании в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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Новости
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РИА Новости
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Взрыв в центре Мадрида

19:00 20.01.2021 (обновлено: 19:34 20.01.2021)
 
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В здании в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Europa Press

ЧП произошло в доме, где живут священники расположенной неподалеку церкви.

На месте взрыва здания в Мадриде
1 из 9

ЧП произошло в доме, где живут священники расположенной неподалеку церкви.

© AP Photo / Europa Press
© REUTERS / Susana Vera

Когда рабочие проверяли систему подачи газа в доме, прогремел взрыв.

На месте взрыва здания в Мадриде
2 из 9

Когда рабочие проверяли систему подачи газа в доме, прогремел взрыв.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Susana Vera

Разрушены три верхних этажа здания.

Взрыв в Мадриде
3 из 9

Разрушены три верхних этажа здания.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Susana Vera

При взрыве погибли три человека, один пропал без вести, еще восемь пострадали.

Взрыв в Мадриде
4 из 9

При взрыве погибли три человека, один пропал без вести, еще восемь пострадали.

© REUTERS / Susana Vera
© SAMUR-Protección Civil

Шесть человек получили легкие ранения, один — травмы средней тяжести, еще одного в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Взрыв в Мадриде. Кадр видео
5 из 9

Шесть человек получили легкие ранения, один — травмы средней тяжести, еще одного в тяжелом состоянии отправили в больницу.

© SAMUR-Protección Civil
© REUTERS / Susana Vera

На месте происшествия работают пожарные, медики и полиция.

Пожарные на месте взрыва здания в Мадриде
6 из 9

На месте происшествия работают пожарные, медики и полиция.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Susana Vera

Работа пожарных осложнена из-за нестабильности конструкции.

Пожарные на месте взрыва здания в Мадриде
7 из 9

Работа пожарных осложнена из-за нестабильности конструкции.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Sergio Perez

Мэр Мадрида не исключил сноса пострадавшего здания.

Пожарные на месте взрыва здания в Мадриде
8 из 9

Мэр Мадрида не исключил сноса пострадавшего здания.

© REUTERS / Sergio Perez
© REUTERS / Susana Vera

Пожарные и пресса на месте взрыва в Мадриде.

Пожарные и представители СМИ на месте взрыва здания в Мадриде
9 из 9

Пожарные и пресса на месте взрыва в Мадриде.

© REUTERS / Susana Vera
 
Мощный взрыв в центре МадридаВзрывМадридФото
 
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