https://ria.ru/20210120/madrid-1593893388.html

Взрыв в центре Мадрида

Взрыв в центре Мадрида

В здании в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:00

2021-01-20T19:00

2021-01-20T19:34

мощный взрыв в центре мадрида

взрыв

мадрид

фото

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В здании в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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