Взрыв в центре Мадрида
ЧП произошло в доме, где живут священники расположенной неподалеку церкви.
ЧП произошло в доме, где живут священники расположенной неподалеку церкви.
Когда рабочие проверяли систему подачи газа в доме, прогремел взрыв.
Разрушены три верхних этажа здания.
При взрыве погибли три человека, один пропал без вести, еще восемь пострадали.
При взрыве погибли три человека, один пропал без вести, еще восемь пострадали.
Шесть человек получили легкие ранения, один — травмы средней тяжести, еще одного в тяжелом состоянии отправили в больницу.
Шесть человек получили легкие ранения, один — травмы средней тяжести, еще одного в тяжелом состоянии отправили в больницу.
На месте происшествия работают пожарные, медики и полиция.
Работа пожарных осложнена из-за нестабильности конструкции.
Мэр Мадрида не исключил сноса пострадавшего здания.
Пожарные и пресса на месте взрыва в Мадриде.