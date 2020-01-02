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Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице
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РИА Новости

Часть жильцов дома в Твери, где взорвался газ, разместят в гостинице

12:03 02.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Четырнадцать жителей подъезда дома в Твери, где в одной из квартир произошел взрыв газа, разместят в гостинице, сообщил в четверг РИА Новости представитель облправительства.
Хлопок бытового газа произошел 2 января в 06.40 мск в квартире, расположенной на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В результате происшествия в квартире выбиты окна, пострадали два человека, которым оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице.
По информации городских властей, спасателями были эвакуированы 52 человека, проживающих в подъезде. Их временно разместили в здании школы №48 и обеспечили горячим питанием.
"Четырнадцать человек, проживающих в подъезде дома по бульвару Гусева, где, предположительно, произошел хлопок бытового газа, будут размещены в гостинице "Юность". По поручению губернатора Игоря Рудени их обеспечат горячим питанием, окажут необходимую помощь и поддержку. Остальные жители находятся у родственников", - говорится в сообщении представителя облправительства.
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По данным облправительства, комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители министерства энергетики и ЖКХ региона, областных минздрава, минстроя, а также администрации Твери, выясняют обстоятельства происшествия. Свою проверку по факту происшествия начал СК.
"Специалисты занимаются оценкой состояния здания. В настоящее время готовится экспертиза... Решается вопрос о возможности возвращения людей в свои квартиры. Сейчас организована постоянная охрана дома", - сообщил представитель облправительства.
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