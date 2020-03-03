СК выясняет причины обрушения стены жилого дома в Самаре

"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Самаре следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются причины обрушения стены и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.