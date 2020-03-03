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2020-03-03T21:27+0300
https://ria.ru/20200303/1568118362.html
СК выясняет причины обрушения стены жилого дома в Самаре
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РИА Новости

СК выясняет причины обрушения стены жилого дома в Самаре

21:27 03.03.2020
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© страница во ВКонтакте "ДТП Самара"Стоп-кадр видео последствий взрыва газа по улице Арцыбушевская 128 в Самаре
Стоп-кадр видео последствий взрыва газа по улице Арцыбушевская 128 в Самаре
© страница во ВКонтакте "ДТП Самара"
Стоп-кадр видео последствий взрыва газа по улице Арцыбушевская 128 в Самаре
САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после обрушения стены жилого дома в Самаре, в результате которого пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что во вторник вечером взорвалось газовое оборудование в жилом многоквартирном двухэтажном доме на улице Арцыбушевской в Самаре, в результате чего произошло обрушение перегородки. По предварительным данным ведомства, пострадали семь человек, в том числе трое детей. Позже власти Самары сообщили, что взрыва газа не было, специалисты выясняют, почему обрушилась стена дома.
"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Самаре следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются причины обрушения стены и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте работают спасательные службы МЧС, следователи и криминалисты СУСК России, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Вчера, 21:24
В Самаре из-за обрушения стены дома пострадал один человек
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Российская Федерация (Россия)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараСамарская областьПроисшествия
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