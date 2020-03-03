СК выясняет причины обрушения стены жилого дома в Самаре

САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Следователи начали проверку после обрушения стены жилого дома в Самаре, в результате которого пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что во вторник вечером взорвалось газовое оборудование в жилом многоквартирном двухэтажном доме на улице Арцыбушевской в Самаре, в результате чего произошло обрушение перегородки. По предварительным данным ведомства, пострадали семь человек, в том числе трое детей. Позже власти Самары сообщили, что взрыва газа не было, специалисты выясняют, почему обрушилась стена дома.
"По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Самаре следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются причины обрушения стены и все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте работают спасательные службы МЧС, следователи и криминалисты СУСК России, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.