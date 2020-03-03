В Самаре прогремел взрыв в жилом доме

Там также добавили, что, по предварительной информации, в результате ЧП пострадали семь человек, в том числе трое детей.
Сообщение о взрыве в многоквартирном двухэтажном доме номер 126 по улице Арцыбушевской поступило в экстренные службы в 20:04 (19:04 мск).
По предварительным данным, обрушилась внешняя стена над одной из квартир.
В свою очередь, в пресс-службе мэрии города сообщили, что взрыва в доме не было, произошло частичное обрушение стены. Там добавили, что специалисты выясняют причину ЧП.