В Самаре прогремел взрыв в жилом доме

САМАРА, 3 мар — РИА Новости. В жилом доме в В жилом доме в Самаре взорвалось газовое оборудование, под завалами находится одна женщина и, возможно, один мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там также добавили, что, по предварительной информации, в результате ЧП пострадали семь человек, в том числе трое детей.

Сообщение о взрыве в многоквартирном двухэтажном доме номер 126 по улице Арцыбушевской поступило в экстренные службы в 20:04 (19:04 мск).

По предварительным данным, обрушилась внешняя стена над одной из квартир.