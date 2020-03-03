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2020-03-03T23:04+0300
https://ria.ru/20200303/1568098734.html
В Самаре прогремел взрыв в жилом доме
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РИА Новости

В Самаре прогремел взрыв в жилом доме

19:49 03.03.2020 (обновлено: 23:04 03.03.2020)
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© страница во ВКонтакте "ДТП Самара"Стоп-кадр видео последствий взрыва газа по улице Арцыбушевская 128 в Самаре
Стоп-кадр видео последствий взрыва газа по улице Арцыбушевская 128 в Самаре
© страница во ВКонтакте "ДТП Самара"
Стоп-кадр видео последствий взрыва газа по улице Арцыбушевская 128 в Самаре
САМАРА, 3 мар — РИА Новости. В жилом доме в Самаре взорвалось газовое оборудование, под завалами находится одна женщина и, возможно, один мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Там также добавили, что, по предварительной информации, в результате ЧП пострадали семь человек, в том числе трое детей.
Сообщение о взрыве в многоквартирном двухэтажном доме номер 126 по улице Арцыбушевской поступило в экстренные службы в 20:04 (19:04 мск).
По предварительным данным, обрушилась внешняя стена над одной из квартир.
В свою очередь, в пресс-службе мэрии города сообщили, что взрыва в доме не было, произошло частичное обрушение стены. Там добавили, что специалисты выясняют причину ЧП.
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ГУ МЧСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
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