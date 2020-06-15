https://ria.ru/20200615/1572950854.html
Пострадавшие при взрыве газа в квартире в Минске находятся в реанимации
2020-06-15T14:59
2020-06-15T14:59
минск
взрыв
в мире
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минск, взрыв, в мире
Пострадавшие при взрыве газа в квартире в Минске находятся в реанимации
МИНСК, 15 июн - РИА Новости.
Все трое пострадавших в результате взрыва бытового газа и последовавшего пожара в одной из квартир в Минске
находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава Белоруссии.
Четырнадцатого июня в МЧС республики сообщили, что в минском многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа
, затем начался пожар. Травмы получили три человека, их доставили с ожогами в медучреждение. Работники МЧС спасли из подъезда, где взорвался газ, пять человек, еще троих эвакуировали из соседнего. Пожар был ликвидирован через 16 минут после обращения в экстренные службы.
"Состояние троих мужчин, пострадавших на пожаре в Минске…, оценивается как стабильно тяжелое. Все они находятся в реанимации БСМП (больницы скорой медпомощи – ред.) в Минске. Проводятся интенсивная терапия, диагностические манипуляции, комплексное лечение. Все для этого в больнице есть", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА Новости.
В ведомстве отметили, что троих мужчин в возрасте от 40 до 45 лет доставили в больницу 14 июня поздно вечером. Они получили термические ожоги площадью до 15% кожного покрова. Как уточнили в минздраве, у одного из них еще черепно-мозговая травма легкой степени, у другого - перелом локтевой кости.