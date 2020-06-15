Пострадавшие при взрыве газа в квартире в Минске находятся в реанимации

"Состояние троих мужчин, пострадавших на пожаре в Минске…, оценивается как стабильно тяжелое. Все они находятся в реанимации БСМП (больницы скорой медпомощи – ред.) в Минске. Проводятся интенсивная терапия, диагностические манипуляции, комплексное лечение. Все для этого в больнице есть", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА Новости.

В ведомстве отметили, что троих мужчин в возрасте от 40 до 45 лет доставили в больницу 14 июня поздно вечером. Они получили термические ожоги площадью до 15% кожного покрова. Как уточнили в минздраве, у одного из них еще черепно-мозговая травма легкой степени, у другого - перелом локтевой кости.