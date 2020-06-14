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В Минске произошел взрыв бытового газа в квартире
2020-06-14T21:35
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белоруссия
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В Минске произошел взрыв бытового газа в квартире

21:35 14.06.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошла в одной из квартир в Минске, травмированы три человека, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Белоруссии.
"Минск, улица Кольцова, 23, открытым пламенем горит квартира на первом этаже. По предварительной информации, получили травмы три человека… Пожару предшествовала вспышка бытового газа", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Как отметили в пресс-службе, пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, еще три человека эвакуированы из соседнего. Пожар был ликвидирован в 20.47 по местному времени (совпадает с мск).
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МЧС БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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