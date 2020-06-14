В Минске произошел взрыв бытового газа в квартире

МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошла в одной из квартир в Минске, травмированы три человека, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС Белоруссии.
"Минск, улица Кольцова, 23, открытым пламенем горит квартира на первом этаже. По предварительной информации, получили травмы три человека… Пожару предшествовала вспышка бытового газа", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, три человека эвакуированы из соседнего. По предварительной информации пожару предшествовала вспышка бытового газа. pic.twitter.com/vjjerUaEIT— 112.by МЧС Беларуси (@112by) June 14, 2020
Как отметили в пресс-службе, пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, еще три человека эвакуированы из соседнего. Пожар был ликвидирован в 20.47 по местному времени (совпадает с мск).