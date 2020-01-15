Оборудование в доме в Уфе, где произошел хлопок, было исправным

УФА, 15 янв - РИА Новости. Газовое оборудование в квартире жилого дома в Газовое оборудование в квартире жилого дома в Уфе , где произошел хлопок, было исправным, техобслуживание было в октябре 2019 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Газпром – газораспределение Уфа" Анастасия Кенина.

Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что в 4.55 (мск) обрушился потолок двухэтажного дома в Уфе по улице Пекинская дом, 16 из-за хлопка бытового газа. В больницы были доставлены три человека, один из которых - 15-летний ребёнок. По последним данным Минздрава, госпитализировали двух взрослых, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести. МЧС сообщало, что 35 человек размещены в Татарскую гимназию № 65 на улице Кольцевая, 143. По данным мэрии, 12 человек из четырех поврежденных квартир разместили в маневренном фонде на проспекте Октября, дом 20.

"Техобслуживание газового оборудования в этом доме проводили в октябре 2019 года, в квартире, как и во всем доме газовое оборудование было исправным. В настоящее время газовики работают на месте совместно с другими службами, выясняют причины произошедшего", - сообщила РИА Новости Кенина.

Как сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города, "у газовиков есть сомнения в том, что был именно взрыв бытового газа, по словам очевидцев и жильцов, накануне происшествия в подъезде пахло ацетоном". "И судя по первым фотографиям в газовой плите, в квартире, где произошел хлопок, кран был отключен хозяевами до происшествия. Потому что кран закопченный и на нем нет следов от пальцев", - сообщил РИА Новости источник.

По его словам, следствие рассматривает все версии произошедшего.