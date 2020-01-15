Оборудование в доме в Уфе, где произошел хлопок, было исправным

УФА, 15 янв - РИА Новости. Газовое оборудование в квартире жилого дома в Уфе, где произошел хлопок, было исправным, техобслуживание было в октябре 2019 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Газпром – газораспределение Уфа" Анастасия Кенина.
Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что в 4.55 (мск) обрушился потолок двухэтажного дома в Уфе по улице Пекинская дом, 16 из-за хлопка бытового газа. В больницы были доставлены три человека, один из которых - 15-летний ребёнок. По последним данным Минздрава, госпитализировали двух взрослых, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести. МЧС сообщало, что 35 человек размещены в Татарскую гимназию № 65 на улице Кольцевая, 143. По данным мэрии, 12 человек из четырех поврежденных квартир разместили в маневренном фонде на проспекте Октября, дом 20.
"Техобслуживание газового оборудования в этом доме проводили в октябре 2019 года, в квартире, как и во всем доме газовое оборудование было исправным. В настоящее время газовики работают на месте совместно с другими службами, выясняют причины произошедшего", - сообщила РИА Новости Кенина.
Как сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах города, "у газовиков есть сомнения в том, что был именно взрыв бытового газа, по словам очевидцев и жильцов, накануне происшествия в подъезде пахло ацетоном". "И судя по первым фотографиям в газовой плите, в квартире, где произошел хлопок, кран был отключен хозяевами до происшествия. Потому что кран закопченный и на нем нет следов от пальцев", - сообщил РИА Новости источник.
По его словам, следствие рассматривает все версии произошедшего.
"Конечно, рассматривают все версии, от человеческого фактора до неисправности технического оборудования. Для этого на месте организован штаб, все необходимые для исследования специалисты работают слаженно на месте", - пояснил собеседник агентства.