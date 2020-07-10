Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574162876.html
Власти рассказали о состоянии пострадавшей в ЧП в Кировской области
Женщина, получившая ожоги при ЧП с газом в доме в поселке Кикнур Кировской области, находится в реанимации в Центре травматологии, сообщает правительство... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574151046_0:0:1234:695_1400x0_80_0_0_9d218e846e778f0e9f6c8f4f5a90c8c9.jpg
кировская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574151046_0:0:1234:695_1400x0_80_0_0_9d218e846e778f0e9f6c8f4f5a90c8c9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574151046_104:0:1228:843_1400x0_80_0_0_ae0a1923c887843abf929d08c43f12fa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574151046_344:0:1187:843_1400x0_80_0_0_3524ee4f6cf33b3525a7d2b13d90eae8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавшей в ЧП в Кировской области

12:46 10.07.2020
1501
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Женщина, получившая ожоги при ЧП с газом в доме в поселке Кикнур Кировской области, находится в реанимации в Центре травматологии, сообщает правительство региона.
По данным регионального управления МЧС, в пятницу в 06.30 мск поступила информация, что в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур на улице Сергея Шарыгина обрушились перекрытия первого этажа из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Эвакуированы 16 жителей. Один человек погиб, трое пострадали. Женщину с ожогами доставили в Центр травматологии в Кирове, еще одной женщине и мужчине медицинская помощь оказана амбулаторно. Причина происшествия устанавливается. Региональный СУСК начал проверку.
"Женщину, пострадавшую при взрыве газа в Кикнуре, доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии на вертолете санитарной авиации. Она находится в реанимации, с ней работают медики", - сообщает правительство региона.
001400
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
Рекомендуем
Викас Дубей
Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
Река Буйба в Красноярском крае
В Красноярском крае от нападения медведя погибла женщина
Лиственница
В Тульской области нашли примотанный скотчем к дереву труп мужчины
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Северной Осетии нашли тело пропавшего в горах туриста
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
Врачи в госпитале COVID-19
В Южной Осетии выявили два новых случая COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров прокомментировал пограничный конфликт Индии и Китая
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Утята, извлеченные из коллектора сотрудниками ГОЧСиПБ Москвы
В Москве пятерых утят спасли из коллектора
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Мать убитой на Сахалине девочки рассказала о ней
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
В СПЧ оценили меры санитарной безопасности на голосовании
Президент РФ Владимир Путин
Кремль ответил на сравнение президентства Путина со сталинским периодом
Сергей Лавров
В МИД прокомментировали вопрос заключения мирного договора с Японией
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран
Владимир Путин
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Лента новостейМолния