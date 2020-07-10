Власти рассказали о состоянии пострадавшей в ЧП в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Женщина, получившая ожоги при ЧП с газом в доме в поселке Кикнур Кировской области, находится в реанимации в Центре травматологии, сообщает правительство региона.
По данным регионального управления МЧС, в пятницу в 06.30 мск поступила информация, что в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур на улице Сергея Шарыгина обрушились перекрытия первого этажа из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Эвакуированы 16 жителей. Один человек погиб, трое пострадали. Женщину с ожогами доставили в Центр травматологии в Кирове, еще одной женщине и мужчине медицинская помощь оказана амбулаторно. Причина происшествия устанавливается. Региональный СУСК начал проверку.
"Женщину, пострадавшую при взрыве газа в Кикнуре, доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии на вертолете санитарной авиации. Она находится в реанимации, с ней работают медики", - сообщает правительство региона.