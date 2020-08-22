Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле получат по 200 тысяч рублей
16:40 22.08.2020 (обновлено: 23:59 22.08.2020)
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© РИА НовостиСотрудники МЧС России работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме № 5 по улице Батова в Ярославле
Сотрудники МЧС России работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме № 5 по улице Батова в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле получат по 200 тысяч рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
Ранее Миронов на своих страницах в соцсетях сообщал о том, что семьи погибших получат по миллиону рублей.
Вчера, 19:13Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор заваловТри человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ярославле. Обрушились стены и перекрытия этажей. Под завалами спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка восьми лет. Пострадало 12 квартир, шесть из них уничтожено полностью.
"По 200 тысяч будет выплачено тем, кто сейчас находится в больнице. Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья", — сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с шестого по первый этаж и внешней стены здания с пятого по третий этаж. Следствие рассматривает несколько версий ЧП в Ярославле, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.