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Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле получат по 200 тысяч рублей

Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле получат по 200 тысяч рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T16:40

2020-08-22T16:40

2020-08-22T23:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославль

общество

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости.</strong> Пострадавшие при взрыве газа в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> получат по 200 тысяч рублей, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>.Ранее Миронов на своих страницах в соцсетях сообщал о том, что семьи погибших получат по миллиону рублей."По 200 тысяч будет выплачено тем, кто сейчас находится в больнице. Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья", — сказал губернатор в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a>.В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с шестого по первый этаж и внешней стены здания с пятого по третий этаж. Следствие рассматривает несколько версий ЧП в Ярославле, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.

https://ria.ru/20200822/1576176040.html

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ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, общество