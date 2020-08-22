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Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле получат по 200 тысяч рублей
Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле получат по 200 тысяч рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T16:40
2020-08-22T23:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
общество
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости.</strong> Пострадавшие при взрыве газа в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> получат по 200 тысяч рублей, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>.Ранее Миронов на своих страницах в соцсетях сообщал о том, что семьи погибших получат по миллиону рублей."По 200 тысяч будет выплачено тем, кто сейчас находится в больнице. Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья", — сказал губернатор в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a>.В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с шестого по первый этаж и внешней стены здания с пятого по третий этаж. Следствие рассматривает несколько версий ЧП в Ярославле, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.
https://ria.ru/20200822/1576176040.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, общество

Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле получат по 200 тысяч рублей

16:40 22.08.2020 (обновлено: 23:59 22.08.2020)
2499
© РИА НовостиСотрудники МЧС России работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме № 5 по улице Батова в Ярославле
Сотрудники МЧС России работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме № 5 по улице Батова в Ярославле
© РИА Новости
Сотрудники МЧС России работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме № 5 по улице Батова в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле получат по 200 тысяч рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
Ранее Миронов на своих страницах в соцсетях сообщал о том, что семьи погибших получат по миллиону рублей.
Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов
Вчера, 19:13
Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор заваловТри человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ярославле. Обрушились стены и перекрытия этажей. Под завалами спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка восьми лет. Пострадало 12 квартир, шесть из них уничтожено полностью.
"По 200 тысяч будет выплачено тем, кто сейчас находится в больнице. Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья", — сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с шестого по первый этаж и внешней стены здания с пятого по третий этаж. Следствие рассматривает несколько версий ЧП в Ярославле, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Вчера, 15:39
Жильцы дома в Ярославле рассказали, как спасались при взрыве
7412015
Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльОбщество
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