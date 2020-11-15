https://ria.ru/20201115/gaz-1584745118.html

В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме

В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме

Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, по данному факту проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T21:40

2020-11-15T21:40

2020-11-15T21:40

республика ингушетия

назрановский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, по данному факту проводится проверка, сообщает региональная прокуратура."Сегодня, 15 ноября, в частном домовладении по улице Осканова сельского поселения Экажево Назрановского района произошел взрыв. В результате пострадала молодая женщина 1997 года рождения, которая госпитализирована в республиканскую больницу. По предварительным данным, взорвался бытовой газ", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственными органами выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается причина взрыва."Исполняющий обязанности прокурора республики Темур Воробьев взял на контроль ход процессуальной проверки. Кроме того, прокуратурой республики будет проверено исполнение требований законодательства о пожарной безопасности со стороны контролирующих и надзорных органов. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивает ведомство.

https://ria.ru/20201021/gaz-1580757278.html

республика ингушетия

назрановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, назрановский район, происшествия