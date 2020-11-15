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В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме
В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме
Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, по данному факту проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T21:40
2020-11-15T21:40
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, по данному факту проводится проверка, сообщает региональная прокуратура."Сегодня, 15 ноября, в частном домовладении по улице Осканова сельского поселения Экажево Назрановского района произошел взрыв. В результате пострадала молодая женщина 1997 года рождения, которая госпитализирована в республиканскую больницу. По предварительным данным, взорвался бытовой газ", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственными органами выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается причина взрыва."Исполняющий обязанности прокурора республики Темур Воробьев взял на контроль ход процессуальной проверки. Кроме того, прокуратурой республики будет проверено исполнение требований законодательства о пожарной безопасности со стороны контролирующих и надзорных органов. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивает ведомство.
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республика ингушетия, назрановский район, происшествия

В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме

21:40 15.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, по данному факту проводится проверка, сообщает региональная прокуратура.
"Сегодня, 15 ноября, в частном домовладении по улице Осканова сельского поселения Экажево Назрановского района произошел взрыв. В результате пострадала молодая женщина 1997 года рождения, которая госпитализирована в республиканскую больницу. По предварительным данным, взорвался бытовой газ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственными органами выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается причина взрыва.
"Исполняющий обязанности прокурора республики Темур Воробьев взял на контроль ход процессуальной проверки. Кроме того, прокуратурой республики будет проверено исполнение требований законодательства о пожарной безопасности со стороны контролирующих и надзорных органов. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивает ведомство.
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