https://ria.ru/20201115/gaz-1584745118.html
В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме
В Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме
Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, по данному факту проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T21:40
2020-11-15T21:40
2020-11-15T21:40
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1400x0_80_0_0_c4818ca95701af86dc2f2b5f976c18d7.jpg
НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва бытового газа в частном доме в селе в Назрановском районе Ингушетии, по данному факту проводится проверка, сообщает региональная прокуратура."Сегодня, 15 ноября, в частном домовладении по улице Осканова сельского поселения Экажево Назрановского района произошел взрыв. В результате пострадала молодая женщина 1997 года рождения, которая госпитализирована в республиканскую больницу. По предварительным данным, взорвался бытовой газ", - говорится в сообщении.Отмечается, что следственными органами выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается причина взрыва."Исполняющий обязанности прокурора республики Темур Воробьев взял на контроль ход процессуальной проверки. Кроме того, прокуратурой республики будет проверено исполнение требований законодательства о пожарной безопасности со стороны контролирующих и надзорных органов. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивает ведомство.
https://ria.ru/20201021/gaz-1580757278.html
республика ингушетия
назрановский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_149:0:2880:2048_1400x0_80_0_0_caf1cee08c021fb93d206141e6778be2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия, назрановский район, происшествия