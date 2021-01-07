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Глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве в жилом доме

Глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве в жилом доме

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Луганске,... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:22

2021-01-07T11:22

2021-01-07T14:57

андрей марочко

луганская народная республика

луганск

в мире

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ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Луганске, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.Ранее сообщалось о взрыве в квартире многоквартирного жилого дома в Луганске. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа. В социальных сетях прошла информация о том, что в результате взрыва пострадал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. Пользователи соцсетей обсуждают различные причины произошедшего: от утечки газа до подрыва минно-взрывного устройства.

луганская народная республика

луганск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей марочко, луганская народная республика, луганск, в мире