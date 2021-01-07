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Глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве в жилом доме
Глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве в жилом доме
Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Луганске,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:22
2021-01-07T11:22
2021-01-07T14:57
андрей марочко
луганская народная республика
луганск
в мире
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ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Луганске, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.Ранее сообщалось о взрыве в квартире многоквартирного жилого дома в Луганске. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа. В социальных сетях прошла информация о том, что в результате взрыва пострадал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. Пользователи соцсетей обсуждают различные причины произошедшего: от утечки газа до подрыва минно-взрывного устройства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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андрей марочко, луганская народная республика, луганск, в мире