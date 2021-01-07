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Глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве в жилом доме
Глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве в жилом доме
Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Луганске,... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T11:22
2021-01-07T14:57
андрей марочко
луганская народная республика
луганск
в мире
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ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Луганске, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.Ранее сообщалось о взрыве в квартире многоквартирного жилого дома в Луганске. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа. В социальных сетях прошла информация о том, что в результате взрыва пострадал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. Пользователи соцсетей обсуждают различные причины произошедшего: от утечки газа до подрыва минно-взрывного устройства.
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андрей марочко, луганская народная республика, луганск, в мире

Глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве в жилом доме

11:22 07.01.2021 (обновлено: 14:57 07.01.2021)
 
© Фото : Народная милиция ЛНРПолковник Ян Лещенко
Полковник Ян Лещенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Фото : Народная милиция ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 янв — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Луганске, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
Ранее сообщалось о взрыве в квартире многоквартирного жилого дома в Луганске. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа. В социальных сетях прошла информация о том, что в результате взрыва пострадал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. Пользователи соцсетей обсуждают различные причины произошедшего: от утечки газа до подрыва минно-взрывного устройства.

"Действительно, вчера произошел инцидент. Пострадал начальник управления Народной милиции ЛНР. Но не все так однозначно, как написано в социальных сетях. Я склонен доверять официальным версиям и заявлениям. Сейчас на месте работают компетентные органы, выясняют, что произошло на самом деле", — сказал Марочко.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Андрей Марочко
 
Андрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
 
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