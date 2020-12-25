https://ria.ru/20201225/sokolov-1590685817.html

Дело историка Олега Соколова

Дело историка Олега Соколова

Олег Соколов – один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T03:16

2020-12-25T03:16

2020-12-25T03:16

олег соколов (доцент спбгу)

справки

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Олег Соколов – один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ, был доцентом кафедры истории новейшего времени Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, уволен 11 ноября 2019 года. Его называют лучшим знатоком истории Франции наполеоновского периода и идеологом военных реконструкций, посвященных сражениям той эпохи. В частности, являясь гражданином России, Соколов руководил реконструкцией сражения при Аустерлице, которая проводилась во Франции.В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о его награждении Орденом Почетного легиона за вклад в изучение и популяризацию истории Франции и ее армии. По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Олег Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку Анастасию Ещенко. Ещенко – бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки. Согласно материалам дела, Соколов совершил с близкого расстояния выстрел в голову Анастасии Ещенко из обреза. Согласно выводам экспертов, потерпевшая продолжала подавать признаки жизни, и Соколов руками сдавил шею потерпевшей, после чего совершил еще три выстрела в голову. Ещенко скончалась на месте от множественных ранений и травм. После чего Соколов хранил труп Ещенко до 9 ноября, в квартире он расчленил тело с использованием пилы, ножовки, кухонных ножей и топора. При попытке выбросить останки в реку он упал в воду. Спасатели вытащили мужчину вместе с рюкзаком. В нем обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет. В квартире историка нашли пакет с головой девушки, обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десять коробок с патронами, пилу, топор, а также вещи убитой: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови. Через несколько дней водолазы обнаружили в полиэтиленовом пакете в реке Петергофка еще часть останков. 11 ноября 2019 года суд арестовал Олега Соколова по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко. Соколов на суде назвал арест справедливой мерой. На допросе Соколов признался в преступлении, а мотивом своих действий назвал ссору с убитой. Однако во время следствия он отказался отвечать на вопрос о признании вины. Он пояснил, что конфликт с возлюбленной произошел из-за ее непринятия его детей, намекнув, что во время ссоры она набросилась на него с ножом. Олег Соколов также заявлял, что на убийство его аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко его толкнуло "психотравмирующее воздействие" его оппонента Евгения Понасенкова. По мнению историка, Понасенков и "преступная группа" начали его травлю. Понасенков причастность к травле отрицал.В начале марта 2020 года Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение по двум статьям: в убийстве и незаконном хранении оружия. Согласно обвинению, Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, действия историка, направленные на умышленное причинение смерти его аспирантке Анастасии Ещенко, не связаны с необходимой обороной, либо с превышением ее пределов.Олег Соколов прошел психиатрическую экспертизу в Центре психиатрии имени В.П. Сербского в Москве. По словам адвоката Соколова, в качестве места проведения экспертизы выбрали столицу, чтобы исключить возможность влияния петербургской общественности на ход расследования и утечек информации. Согласно выдержкам из психолого-психиатрической экспертизы, озвученным в суде, преступлению могла предшествовать длительная психотравмирующая ситуация, но историк признан адекватным, не страдающим психическими расстройствами, осознающим характер своих действий. Расследованием дела занимался центральный аппарат СК.В середине марта 2020 года расследование уголовного дела было завершено.24 марта дело обвиняемого в убийстве историка Соколова поступило в суд. Октябрьским районным судом было принято решение о переносе рассмотрения уголовного дела в отношении Олега Соколова в Санкт-Петербургский городской суд. Начало рассмотрения дела Соколова по существу несколько раз переносилось из-за карантина в СИЗО-1, где содержится обвиняемый. 9 июня Санкт-Петербургский городской суд начал рассматривать по существу дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко.В суде Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Помимо этого, он признался в незаконном хранении оружия – обреза и патронов к нему.В ходе допроса в суде Олег Соколов заявил, что стрелял в воздух с целью успокоить Анастасию Ещенко, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову. Он также рассказал, что в ночь на 8 ноября 2019 года, когда произошло преступление, Ещенко ушла из его квартиры и с кем-то общалась. Соколов предположил, что это были "сообщники" его научного оппонента Евгения Понасенкова или же некий московский любовник – "черный риелтор". Олег Соколов заявил, что был доведен до безумия и после совершенного преступления хотел свести счеты с жизнью.В суде защита Соколова ходатайствовала о назначении ему новой судебной психиатрической экспертизы. По мнению адвоката, первая экспертиза в институте имени Сербского была проведена с рядом недочетов. Кроме того, фабула обвинения изменилась. Так, на стадии предварительного следствия утверждалось, что Соколов убил Ещенко тремя выстрелами в голову. А в ходе судебного следствия, после заключения судмедэксперта, обвинение заявило, что Соколов первым выстрелом ранил Ещенко, затем стал ее душить, после чего выстрелил еще трижды. Однако суд отказал в назначении новой психолого-психиатрической экспертизы.В суде была обнародована переписка историка Соколова с убитой аспиранткой. Обвинитель, в частности, зачитала выдержки из сообщений Ещенко. Из тех цитат, которые были озвучены в суде, следует, что в ответ на заверения Соколова в любви девушка отвечала нецензурно, использовала грубые эпитеты.В ходе заседания также исследовали ноутбук, на котором содержались личные записи Ещенко в форме дневника. В нем она писала, что считает себя некрасивой и не заслуживающей любви, но старается работать со своими комплексами. В ходе допроса свидетелей соседка Соколова заявила, что историк бил девушку незадолго до убийства. Она также засвидетельствовала, что Ещенко сообщила Соколову, что куда-то собирается, а он очень нервничал и не хотел отпускать ее.Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов в суде рассказал, что узнал о романе историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко весной 2019 года, По словам свидетеля, Соколов – очень талантливый лектор и уязвимый человек, который близко воспринимал проблемы, связанные с его научной деятельностью, в том числе и обвинения в плагиате от научного оппонента Евгения Понасенкова. Соколов несколько раз обращался к Даудову за советом по поводу конфликта с Понасенковым, и тот ему посоветовал обратиться в правоохранительные органы.Научный оппонент обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова, публицист Евгений Понасенков выступил в суде как свидетель со стороны обвинения.Понасенков заявил суду, что видел Соколова несколько раз в начале 2000-х годов на Бородинском поле во время реконструкции и он всегда был нетрезв. Его слова вызвали бурю возмущения у Соколова, который произнес несколько реплик во время свидетельских показаний Понасенкова.После окончания допроса свидетеля Соколов несколько раз повторил, что, по его мнению, именно Понасенков стал причиной психотравмирующей ситуации, в которой оказались Соколов и его аспирантка Анастасия Ещенко. Как заявил Соколов, с подачи Понасенкова ему и Анастасии поступали угрозы жизни, сыпались оскорбления.Бывшая супруга обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова заявила, что ничего плохого про отца своих детей сказать не может, он ее никогда не оскорблял и не бил. По словам свидетельницы, Соколов после развода общался с детьми и помогал им. Когда Соколов забирал дочерей 7 ноября, перед убийством Ещенко, он вел себя как обычно.Гособвинение запросило Соколову за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.Защита Олега Соколова попросила суд назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. По словам адвоката, "учитывая то, что потерпевшая (Анастасия Ещенко - ред.) дала повод, наличие психотравмирующей ситуации и других смягчающих обстоятельств, наказание ему не может превышать восьми лет лишения свободы". В последнем слове обвиняемый в убийстве Олег Соколов раскаялся в содеянном и сказал, что должен быть наказан и желает этого. Однако он отметил, что, по его мнению, Анастасия Ещенко утратила к нему чувства и оставалась с ним в корыстных целях из-за квартиры. Также он обратился к родителям Ещенко с просьбой о прощении.Ожидается, что приговор обвиняемому в убийстве историку Соколову огласят 25 декабря. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег соколов (доцент спбгу), справки