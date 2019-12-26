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Адвокат прокомментировал сообщения об останках жертвы Соколова
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РИА Новости

Адвокат прокомментировал сообщения об останках жертвы Соколова

20:49 26.12.2019 (обновлено: 20:50 26.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, назвал непроверенной информацию о том, что останки погибшей найдены в реке Мойка.
"Такой информации у меня нет, и разглашение подобной информации является нарушением следственной тайны. Кто и зачем распространяет эти слухи — очевидно ради очередного "хайпа". Даже если и обнаружили что-то подобное, то надлежащую оценку этому даст следствие, после проведения экспертизы", - заявил журналистам адвокат Александр Почуев.
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Ранее СМИ со ссылкой на адвоката Александру Бакшееву, представляющую интересы матери погибшей, сообщали, что в Мойке были обнаружены останки, предположительно, принадлежащие Анастасии Ещенко.
"Вряд ли это будет иметь какое-либо значимое доказательственное значение. Историк Соколов и так чистосердечно во всем признался, раскаялся и извинился перед родственниками. Почти все следственные действия, очевидно, окончены", - добавил Почуев.
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Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка спасли из реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду. По данным следствия, части тела жертвы были обнаружена в квартире Соколова, через несколько дней водолазы обнаружили в полиэтиленовом пакете в реке Петергофка ещё часть останков. О том, что найдены все части тела погибшей, не сообщалось.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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