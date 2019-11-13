СПбГУ уволил историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, за аморальный проступок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
Приказ был подписан в понедельник, 11 ноября.
В этот же день бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при нем был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже был обнаружен ее обезглавленный труп.