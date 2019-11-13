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РИА Новости

СПбГУ уволил историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки

17:28 13.11.2019 (обновлено: 18:13 13.11.2019)
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© РИА НовостиДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, за аморальный проступок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
Приказ был подписан в понедельник, 11 ноября.
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В этот же день бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки, при нем был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже был обнаружен ее обезглавленный труп.
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