Историка Соколова перевели из Центра психиатрии имени Сербского в СИЗО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова перевели из Центра психиатрии имени В. П. Сербского в одно из московских СИЗО, сообщил РИА Новости адвокат Александр Почуев.

Он добавил, что психиатрическая экспертиза близка к завершению.

По данным следствия, 7 ноября Соколов у себя дома в Петербурге застрелил из обреза аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко , а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его.

Утром 9 ноября мужчину вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но упал в воду.

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и жили в квартире историка. Там следователи и обнаружили фрагменты тела.

Соколов дал признательные показания и согласился с мерой пресечения.