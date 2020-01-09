Историка Соколова перевели из Центра психиатрии имени Сербского в СИЗО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова перевели из Центра психиатрии имени В. П. Сербского в одно из московских СИЗО, сообщил РИА Новости адвокат Александр Почуев.
Он добавил, что психиатрическая экспертиза близка к завершению.
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По данным следствия, 7 ноября Соколов у себя дома в Петербурге застрелил из обреза аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его.
Утром 9 ноября мужчину вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но упал в воду.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и жили в квартире историка. Там следователи и обнаружили фрагменты тела.
Соколов дал признательные показания и согласился с мерой пресечения.
Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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