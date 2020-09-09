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Соседка историка Соколова считает, что он бил Ещенко перед убийством
Соседка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает, что историк бил девушку незадолго до убийства, следует из оглашенных в суде РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:08
2020-09-09T14:08
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Соседка <a href="https://ria.ru/person_oleg-sokolov-dotsent-spbgu/" target="_blank">Олега Соколова</a>, обвиняемого в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, считает, что историк бил девушку незадолго до убийства, следует из оглашенных в суде ее показаний."Седьмого ноября 2019 года я пришла поздно и стала слышать ссору в соседней квартире, где жил Соколов. Вся ссора строилась на том, что Соколов куда-то не хотел отпускать Ещенко, она оскорбила его, и он не мог успокоиться, стал избивать ее", - зачитала показания Ангелины Вольской следствию гособвинитель.Соседка засвидетельствовала, что Ещенко сообщила Соколову, что куда-то собирается, а он очень нервничал и не хотел отпускать ее."Девушка отвечала тихо. Затем я услышала шум, а потом женский плач, девушка говорила: я тебе столько измен прощала, только не трогай, пожалуйста", - также говорится в показаниях Вольской.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
https://ria.ru/20200812/1575703699.html
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санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), санкт-петербург, происшествия

Соседка историка Соколова считает, что он бил Ещенко перед убийством

14:08 09.09.2020
11397
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов
Олег Соколов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Соседка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает, что историк бил девушку незадолго до убийства, следует из оглашенных в суде ее показаний.
"Седьмого ноября 2019 года я пришла поздно и стала слышать ссору в соседней квартире, где жил Соколов. Вся ссора строилась на том, что Соколов куда-то не хотел отпускать Ещенко, она оскорбила его, и он не мог успокоиться, стал избивать ее", - зачитала показания Ангелины Вольской следствию гособвинитель.
Соседка засвидетельствовала, что Ещенко сообщила Соколову, что куда-то собирается, а он очень нервничал и не хотел отпускать ее.
"Девушка отвечала тихо. Затем я услышала шум, а потом женский плач, девушка говорила: я тебе столько измен прощала, только не трогай, пожалуйста", - также говорится в показаниях Вольской.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 17:35
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3312306
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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