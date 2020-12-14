Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/sokolov-1589214167.html
Защита историка Соколова просит дать ему восемь лет колонии
Защита историка Соколова просит дать ему восемь лет колонии
Защита обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова просит суд назначить ему наказание в виде восьми лет лишения... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:07
2020-12-14T20:07
россия
анастасия ещенко
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580871851_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_236af082f0a8233a12130ad19a60b6f3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Защита обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова просит суд назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости с заседания Октябрьского районного суда в Санкт-Петербурге.Ранее гособвинение попросило 15 лет колонии строгого режима для Соколова.Согласно обвинительному заключению, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов, находясь по своему адресу проживания на набережной реки Мойки, на фоне взаимной ревности совершил с близкого расстояния выстрел в голову Анастасии Ещенко из обреза. Согласно выводам экспертов, потерпевшая продолжала подавать признаки жизни, и Соколов руками сдавил шею потерпевшей, после чего совершил еще три выстрела в голову.Как следует из заключения, Анастасия Ещенко скончалась на месте от множественных ранений и травм. После чего Соколов хранил труп Ещенко до 9 ноября, в квартире он расчленил тело с использованием пилы, ножовки, кухонных ножей и топора. А после выбросил останки в Мойку. Историка обнаружили в ночь на 10 ноября в реке с рюкзаком, где находились женские руки.
https://ria.ru/20201012/sokolov-1579450203.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580871851_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ceb846046eda6f93f6a15cdd9f1e99b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анастасия ещенко, санкт-петербург, происшествия

Защита историка Соколова просит дать ему восемь лет колонии

20:07 14.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Защита обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова просит суд назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости с заседания Октябрьского районного суда в Санкт-Петербурге.

"С учетом требований статьи 62 УК РФ, если лицо сотрудничало со следствием, то наказание назначается от шести до 10 лет лишения свободы. Учитывая то, что потерпевшая (Анастасия Ещенко - ред.) дала повод, наличие психотравмирующей ситуации и других смягчающих обстоятельств, наказание ему не может превышать восьми лет лишения свободы", - сказал адвокат Сергей Лукьянов, выступая в прениях.

Ранее гособвинение попросило 15 лет колонии строгого режима для Соколова.
Согласно обвинительному заключению, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов, находясь по своему адресу проживания на набережной реки Мойки, на фоне взаимной ревности совершил с близкого расстояния выстрел в голову Анастасии Ещенко из обреза. Согласно выводам экспертов, потерпевшая продолжала подавать признаки жизни, и Соколов руками сдавил шею потерпевшей, после чего совершил еще три выстрела в голову.
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 17:19
Понасенков прокомментировал признание Соколовым вины в убийстве Ещенко
Как следует из заключения, Анастасия Ещенко скончалась на месте от множественных ранений и травм. После чего Соколов хранил труп Ещенко до 9 ноября, в квартире он расчленил тело с использованием пилы, ножовки, кухонных ножей и топора. А после выбросил останки в Мойку. Историка обнаружили в ночь на 10 ноября в реке с рюкзаком, где находились женские руки.
 
РоссияАнастасия ЕщенкоСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В России каждому зданию присвоят категорию пожарного риска
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
Лента новостейМолния