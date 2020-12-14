Защита историка Соколова просит дать ему восемь лет колонии
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Защита обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова просит суд назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости с заседания Октябрьского районного суда в Санкт-Петербурге.
"С учетом требований статьи 62 УК РФ, если лицо сотрудничало со следствием, то наказание назначается от шести до 10 лет лишения свободы. Учитывая то, что потерпевшая (Анастасия Ещенко - ред.) дала повод, наличие психотравмирующей ситуации и других смягчающих обстоятельств, наказание ему не может превышать восьми лет лишения свободы", - сказал адвокат Сергей Лукьянов, выступая в прениях.
Ранее гособвинение попросило 15 лет колонии строгого режима для Соколова.
Согласно обвинительному заключению, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов, находясь по своему адресу проживания на набережной реки Мойки, на фоне взаимной ревности совершил с близкого расстояния выстрел в голову Анастасии Ещенко из обреза. Согласно выводам экспертов, потерпевшая продолжала подавать признаки жизни, и Соколов руками сдавил шею потерпевшей, после чего совершил еще три выстрела в голову.
Как следует из заключения, Анастасия Ещенко скончалась на месте от множественных ранений и травм. После чего Соколов хранил труп Ещенко до 9 ноября, в квартире он расчленил тело с использованием пилы, ножовки, кухонных ножей и топора. А после выбросил останки в Мойку. Историка обнаружили в ночь на 10 ноября в реке с рюкзаком, где находились женские руки.