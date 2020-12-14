https://ria.ru/20201214/sokolov-1589214167.html

Защита историка Соколова просит дать ему восемь лет колонии

Защита историка Соколова просит дать ему восемь лет колонии

Защита обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова просит суд назначить ему наказание в виде восьми лет лишения... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:07

2020-12-14T20:07

2020-12-14T20:07

россия

анастасия ещенко

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580871851_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_236af082f0a8233a12130ad19a60b6f3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Защита обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова просит суд назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости с заседания Октябрьского районного суда в Санкт-Петербурге.Ранее гособвинение попросило 15 лет колонии строгого режима для Соколова.Согласно обвинительному заключению, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов, находясь по своему адресу проживания на набережной реки Мойки, на фоне взаимной ревности совершил с близкого расстояния выстрел в голову Анастасии Ещенко из обреза. Согласно выводам экспертов, потерпевшая продолжала подавать признаки жизни, и Соколов руками сдавил шею потерпевшей, после чего совершил еще три выстрела в голову.Как следует из заключения, Анастасия Ещенко скончалась на месте от множественных ранений и травм. После чего Соколов хранил труп Ещенко до 9 ноября, в квартире он расчленил тело с использованием пилы, ножовки, кухонных ножей и топора. А после выбросил останки в Мойку. Историка обнаружили в ночь на 10 ноября в реке с рюкзаком, где находились женские руки.

https://ria.ru/20201012/sokolov-1579450203.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анастасия ещенко, санкт-петербург, происшествия