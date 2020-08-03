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Бывшая жена рассказала об историке Соколове
Бывшая супруга обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова заявила, что ничего плохого про отца своих детей сказать не может, он ее никогда не оскорблял и не РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:16
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Бывшая жена рассказала об историке Соколове

14:16 03.08.2020
5529
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов
Олег Соколов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Олег Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Бывшая супруга обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова заявила, что ничего плохого про отца своих детей сказать не может, он ее никогда не оскорблял и не бил, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Петербурга.
"Ничего плохого про него сказать не могу. Всегда был окружен большим количеством людей, подавляющее число людей относились к нему с любовью и почтением", - сказала Анна Кукушкина в суде.
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За все время их отношений Соколов никогда ее не оскорбил и никогда не ударил, добавила она. По словам Кукушкиной, Соколов после развода общался с детьми и помогал им. Когда Соколов забирал дочерей 7 ноября, перед убийством Ещенко, он вёл себя как обычно, добавила свидетельница.
Соколов попросил бывшую жену передать детям несколько слов. "Передай им: очень люблю и постараюсь дожить до встречи с ними", - сказал он.
Следующее заседание суда состоится 12 августа.
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Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
1322619
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
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