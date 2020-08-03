Бывшая жена рассказала об историке Соколове

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Бывшая супруга обвиняемого в убийстве историка Бывшая супруга обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова заявила, что ничего плохого про отца своих детей сказать не может, он ее никогда не оскорблял и не бил, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Петербурга

"Ничего плохого про него сказать не могу. Всегда был окружен большим количеством людей, подавляющее число людей относились к нему с любовью и почтением", - сказала Анна Кукушкина в суде.

За все время их отношений Соколов никогда ее не оскорбил и никогда не ударил, добавила она. По словам Кукушкиной, Соколов после развода общался с детьми и помогал им. Когда Соколов забирал дочерей 7 ноября, перед убийством Ещенко, он вёл себя как обычно, добавила свидетельница.

Соколов попросил бывшую жену передать детям несколько слов. "Передай им: очень люблю и постараюсь дожить до встречи с ними", - сказал он.

Следующее заседание суда состоится 12 августа.