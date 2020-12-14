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Историк Соколов заявил, что убил Ещенко в состоянии полного умопомрачения
Историк Соколов заявил, что убил Ещенко в состоянии полного умопомрачения
Историк Олег Соколов заявил, что убил аспирантку Анастасию Ещенко неумышленно, находясь в состоянии полного умопомрачения, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:07
2020-12-14T16:07
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Историк Олег Соколов заявил, что убил аспирантку Анастасию Ещенко неумышленно, находясь в состоянии полного умопомрачения, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.Сегодня в суде начались прения сторон. Гособвинение запросило Соколову за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.Психолого-психиатрическая экспертиза Соколова, которая проводилась в институте имени Сербского, показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Историк Соколов заявил, что убил Ещенко в состоянии полного умопомрачения

16:07 14.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИсторик Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Историк Олег Соколов заявил, что убил аспирантку Анастасию Ещенко неумышленно, находясь в состоянии полного умопомрачения, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
Сегодня в суде начались прения сторон. Гособвинение запросило Соколову за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.
"Я полностью признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном. Это меня мучит. Но не умышленно, это было в состоянии полного умопомрачения, которое было из-за сказанных ужасных оскорблений моих детей. Да, это сделал я, но я не знаю, можно ли это назвать - умышленно, а тем более предумышленно. По моему убеждению - нет", - заявил суду 64-летний историк.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Психолого-психиатрическая экспертиза Соколова, которая проводилась в институте имени Сербского, показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.
Историк Олег Соколов в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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