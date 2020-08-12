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В суде рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова
В суде огласили список находок в квартире бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, сообщила... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T20:15
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

В суде рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова

17:35 12.08.2020 (обновлено: 20:15 12.08.2020)
20737
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В суде огласили список находок в квартире бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, сообщила газета "Московский комсомолец".
В частности, речь идет о найденных в квартире историка на набережной Мойки в Петербурге пакете с головой человека, обрезе ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десяти коробках с патронами, пиле и топоре. Там же обнаружены вещи убитой девушки: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшениях со следами крови.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября прошлого года Соколов у себя дома застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, которая с ним проживала. Следующей ночью он расчленил тело, чтобы избавиться от него, и пытался утопить останки в Мойке, но сам соскользнул в воду. Его вытащили из реки вместе с рюкзаком, в котором были фрагменты женского тела. Другие части нашли в квартире историка. Соколов признался в содеянном, а мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
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699514930
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
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