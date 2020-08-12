В суде рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В суде огласили список находок в квартире бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, сообщила газета "Московский комсомолец".
В частности, речь идет о найденных в квартире историка на набережной Мойки в Петербурге пакете с головой человека, обрезе ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десяти коробках с патронами, пиле и топоре. Там же обнаружены вещи убитой девушки: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшениях со следами крови.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября прошлого года Соколов у себя дома застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, которая с ним проживала. Следующей ночью он расчленил тело, чтобы избавиться от него, и пытался утопить останки в Мойке, но сам соскользнул в воду. Его вытащили из реки вместе с рюкзаком, в котором были фрагменты женского тела. Другие части нашли в квартире историка. Соколов признался в содеянном, а мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
27 июля, 16:13Понасенков в суде рассказал о пьянстве историка Соколова