В суде рассказали о страшных находках в квартире историка Соколова

По данным следствия, в ночь на 8 ноября прошлого года Соколов у себя дома застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, которая с ним проживала. Следующей ночью он расчленил тело, чтобы избавиться от него, и пытался утопить останки в Мойке, но сам соскользнул в воду. Его вытащили из реки вместе с рюкзаком, в котором были фрагменты женского тела. Другие части нашли в квартире историка. Соколов признался в содеянном, а мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.