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https://ria.ru/20201012/sokolov-1579395698.html
Обвиняемый в убийстве аспирантки Ещенко историк Соколов признал вину
Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:02
2020-10-12T17:05
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета <a href="https://ria.ru/person_oleg-sokolov-dotsent-spbgu/" target="_blank">Олег Соколов</a> признал вину в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/">Анастасии Ещенко</a>, передает корреспондент РИА Новости.Помимо этого, он признался в незаконном хранении оружия — обреза и патронов к нему.По версии следствия, 7 ноября Олег Соколов застрелил свою 24-летнюю аспирантку из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его. Однако при попытке выбросить останки в Мойку он соскользнул в воду. Спасатели вытащили 63-летнего доцента СПбГУ из реки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.Погибшая оказалась возлюбленной историка: они жили вместе в его квартире на набережной Мойки. Позже там и нашли пакет с ее головой, обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десять коробок с патронами, пилу, топор, а также вещи убитой: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.На допросе Соколов признался в преступлении. По его словам, мотивом стала ссора с Ещенко на почве ревности. Но уже во время следствия он отказался отвечать на вопрос о признании вины. Пару дней назад историк заявил, что хотел успокоить девушку, у которой была истерика, и выстрелил из пистолета в воздух, но случайно попал ей в голову.
https://ria.ru/20200715/1574395966.html
https://ria.ru/20200916/svadba-1577322729.html
а был бы он либералом уже митинги были бы в его поддержку....
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он не должен жить!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Соколов в суде признается в убийстве Ещенко
Кадры из суда. Соколов признается в убийстве Ещенко Трансляцию вела Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки Ещенко историк Соколов признал вину

13:02 12.10.2020 (обновлено: 17:05 12.10.2020)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости.

"Да, признаю виновным и раскаиваюсь в содеянном", — ответил подсудимый на вопрос своего адвоката Сергея Лукьянова.

Помимо этого, он признался в незаконном хранении оружия — обреза и патронов к нему.
По версии следствия, 7 ноября Олег Соколов застрелил свою 24-летнюю аспирантку из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его. Однако при попытке выбросить останки в Мойку он соскользнул в воду. Спасатели вытащили 63-летнего доцента СПбГУ из реки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Соколов обвинил научного оппонента в доведении до убийства аспирантки
Погибшая оказалась возлюбленной историка: они жили вместе в его квартире на набережной Мойки. Позже там и нашли пакет с ее головой, обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десять коробок с патронами, пилу, топор, а также вещи убитой: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.
На допросе Соколов признался в преступлении. По его словам, мотивом стала ссора с Ещенко на почве ревности. Но уже во время следствия он отказался отвечать на вопрос о признании вины.
Пару дней назад историк заявил, что хотел успокоить девушку, у которой была истерика, и выстрелил из пистолета в воздух, но случайно попал ей в голову.
Могила аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУПроисшествия
 
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