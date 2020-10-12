https://ria.ru/20201012/sokolov-1579395698.html

Обвиняемый в убийстве аспирантки Ещенко историк Соколов признал вину

Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, передает... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:02

2020-10-12T13:02

2020-10-12T17:05

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета <a href="https://ria.ru/person_oleg-sokolov-dotsent-spbgu/" target="_blank">Олег Соколов</a> признал вину в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/">Анастасии Ещенко</a>, передает корреспондент РИА Новости.Помимо этого, он признался в незаконном хранении оружия — обреза и патронов к нему.По версии следствия, 7 ноября Олег Соколов застрелил свою 24-летнюю аспирантку из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его. Однако при попытке выбросить останки в Мойку он соскользнул в воду. Спасатели вытащили 63-летнего доцента СПбГУ из реки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.Погибшая оказалась возлюбленной историка: они жили вместе в его квартире на набережной Мойки. Позже там и нашли пакет с ее головой, обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, десять коробок с патронами, пилу, топор, а также вещи убитой: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.На допросе Соколов признался в преступлении. По его словам, мотивом стала ссора с Ещенко на почве ревности. Но уже во время следствия он отказался отвечать на вопрос о признании вины. Пару дней назад историк заявил, что хотел успокоить девушку, у которой была истерика, и выстрелил из пистолета в воздух, но случайно попал ей в голову.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Соколов в суде признается в убийстве Ещенко Кадры из суда. Соколов признается в убийстве Ещенко Трансляцию вела Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 2020-10-12T13:02 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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