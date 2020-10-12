https://ria.ru/20201012/sokolov-1579422991.html

Историк Соколов заявил, что он "не сумасшедший какой-то Наполеон"

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил в суде, что не считает себя выжившим из ума Наполеоном, передает корреспондент... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:12

2020-10-12T15:12

2020-10-12T16:39

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

жак ширак

франция

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. </strong>Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, заявил в суде, что не считает себя выжившим из ума Наполеоном, передает корреспондент РИА Новости."Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон. Я серьезно занимался исторической реконструкцией, получил признание!" - сообщил историк во время допроса.Он подобно рассказал о своем увлечении, а также о соавторстве научных статей с Ещенко. Когда историку сделали замечание и попросили менее пространно описывать характеристики своей личности, Соколову стало плохо, он потребовал перерыв, чтобы принять таблетки.Сегодня Соколов заявил, что признает себя виновным в убийстве Ещенко и раскаивается в содеянном.Соколов - специалист по военной истории <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, в частности эпохе Наполеона, кандидат исторических наук. В июне 2003 года президент Франции <a href="http://ria.ru/person_ZHak_SHirak/" target="_blank" data-auto="true">Жак Ширак</a> подписал указ о его награждении Орденом Почетного легиона за вклад в изучение и популяризацию истории Франции и ее армии.По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.

https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html

https://ria.ru/20201005/sokolov-1578222195.html

3

франция

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, жак ширак, франция, санкт-петербург, происшествия