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https://ria.ru/20201012/sokolov-1579422991.html
Историк Соколов заявил, что он "не сумасшедший какой-то Наполеон"
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил в суде, что не считает себя выжившим из ума Наполеоном, передает корреспондент... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:12
2020-10-12T16:39
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
жак ширак
франция
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. </strong>Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, заявил в суде, что не считает себя выжившим из ума Наполеоном, передает корреспондент РИА Новости."Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон. Я серьезно занимался исторической реконструкцией, получил признание!" - сообщил историк во время допроса.Он подобно рассказал о своем увлечении, а также о соавторстве научных статей с Ещенко. Когда историку сделали замечание и попросили менее пространно описывать характеристики своей личности, Соколову стало плохо, он потребовал перерыв, чтобы принять таблетки.Сегодня Соколов заявил, что признает себя виновным в убийстве Ещенко и раскаивается в содеянном.Соколов - специалист по военной истории <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, в частности эпохе Наполеона, кандидат исторических наук. В июне 2003 года президент Франции <a href="http://ria.ru/person_ZHak_SHirak/" target="_blank" data-auto="true">Жак Ширак</a> подписал указ о его награждении Орденом Почетного легиона за вклад в изучение и популяризацию истории Франции и ее армии.По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.
https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html
https://ria.ru/20201005/sokolov-1578222195.html
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, жак ширак, франция, санкт-петербург, происшествия

Историк Соколов заявил, что он "не сумасшедший какой-то Наполеон"

15:12 12.10.2020 (обновлено: 16:39 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов
Олег Соколов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил в суде, что не считает себя выжившим из ума Наполеоном, передает корреспондент РИА Новости.
"Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон. Я серьезно занимался исторической реконструкцией, получил признание!" - сообщил историк во время допроса.
Бывшая студентка Петербургского университета Екатерина Пржигодзкая во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 14:22
Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее
Он подобно рассказал о своем увлечении, а также о соавторстве научных статей с Ещенко. Когда историку сделали замечание и попросили менее пространно описывать характеристики своей личности, Соколову стало плохо, он потребовал перерыв, чтобы принять таблетки.
Сегодня Соколов заявил, что признает себя виновным в убийстве Ещенко и раскаивается в содеянном.
Соколов - специалист по военной истории Франции, в частности эпохе Наполеона, кандидат исторических наук. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о его награждении Орденом Почетного легиона за вклад в изучение и популяризацию истории Франции и ее армии.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:44
Историк Соколов заявил, что хотел успокоить Ещенко выстрелом в воздух
По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.
 
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУЖак ШиракФранцияСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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