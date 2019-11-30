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РИА Новости

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

18:12 30.11.2019 (обновлено: 18:41 30.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Адвокат не уточнил, когда и где будет проведена экспертиза, но добавил, что она "продлится до начала следующего года".
По словам Посуева, в качестве места проведения экспертизы выбрали столицу, чтобы исключить возможность влияния петербургской общественности на ход расследования и утечек информации.
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Ранее стало известно, что дело историка Соколова передали для расследования в центральный аппарат СК.
Также 5 декабря в городском суде Санкт-Петербурга должно пройти заседания по рассмотрению ходатайства адвоката по избранию меры пресечения Соколову.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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