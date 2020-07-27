Понасенков в суде рассказал о пьянстве историка Соколова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Научный оппонент обвиняемого в убийстве аспирантки историка Научный оппонент обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова , публицист Евгений Понасенков выступил в суде как свидетель со стороны обвинения, передает корреспондент РИА Новости.

"Я видел этого Соколова несколько раз в начале 2000-х годов на Бородинском поле во время реконструкции, он всегда был нетрезв, больше мы лично не общались. Ему нельзя доверять, он все время врет, он хороший актер", — сказал суду Понасенков.

Его слова вызвали бурю возмущения у Соколова, который произнес несколько реплик во время свидетельских показаний Понасенкова.

"Олег Валерьевич, я выношу вам предупреждение в последний раз. Если вы ещё что-то будете комментировать, я удалю вас из зала до судебных прений", — сделала замечание историку судья Юлия Максименко.

После окончания допроса свидетеля Соколов несколько раз повторил, что, по его мнению, именно Понасенков стал причиной психотравмирующей ситуации, в которой оказались Соколов и его аспирантка Анастасия Ещенко. Как заявил Соколов, с подачи Понасенкова ему и Анастасии поступали угрозы жизни, сыпались оскорбления.