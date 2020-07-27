https://ria.ru/20200727/1574995095.html
Понасенков в суде рассказал о пьянстве историка Соколова
Научный оппонент обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова, публицист Евгений Понасенков выступил в суде как свидетель со стороны обвинения,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:13
2020-07-27T22:57
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
евгений понасенков
анастасия ещенко
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/01/1560820194_0:0:2848:1602_1400x0_80_0_0_65b5a0fbdce7619510a0ccf7e70e31a8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, евгений понасенков, анастасия ещенко, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости.
Научный оппонент обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова
, публицист Евгений Понасенков
выступил в суде как свидетель со стороны обвинения, передает корреспондент РИА Новости.
"Я видел этого Соколова несколько раз в начале 2000-х годов на Бородинском поле во время реконструкции, он всегда был нетрезв, больше мы лично не общались. Ему нельзя доверять, он все время врет, он хороший актер", — сказал суду Понасенков.
Его слова вызвали бурю возмущения у Соколова, который произнес несколько реплик во время свидетельских показаний Понасенкова.
"Олег Валерьевич, я выношу вам предупреждение в последний раз. Если вы ещё что-то будете комментировать, я удалю вас из зала до судебных прений", — сделала замечание историку судья Юлия Максименко.
После окончания допроса свидетеля Соколов несколько раз повторил, что, по его мнению, именно Понасенков стал причиной психотравмирующей ситуации, в которой оказались Соколов и его аспирантка Анастасия Ещенко. Как заявил Соколов, с подачи Понасенкова ему и Анастасии поступали угрозы жизни, сыпались оскорбления.
Из-за неявки других свидетелей суд отложил рассмотрение дела до 3 августа.