Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T18:59Z
https://ria.ru/20191111/1560816730.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156082/17/1560821722_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_631d92cc1171273f0bac24e0e9a67a31.jpg
РИА Новости

Суд арестовал доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве аспирантки

17:05 11.11.2019 (обновлено: 18:59 11.11.2019)
9041
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Суд арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова на два месяца по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда Петербурга.
Историк будет находиться под стражей до 8 января. Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте: сначала по его домашнему адресу, где произошло убийство, затем в квартире, которую готова была предоставить его бывшая жена. Также адвокат просил суд отложить заседание на 72 часа для сбора необходимых документов, но суд отказал.
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов
Вчера, 14:22РИА Новости
Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия
Соколов на суде назвал арест справедливой мерой. Он пояснил, что конфликт с возлюбленной произошел из-за ее непринятия его детей, намекнув, что во время ссоры она набросилась на него с ножом.

"Девушка, которую я считал идеалом, превратилась в чудовище из сказки. Такой агрессии я не видел никогда", — сказал Соколов.

Как следует из его показаний, зачитанных на суде, Соколов стрелял в девушку четыре раза из обреза. На заседании историк хватался за голову, вздыхал, а в какой-то момент расплакался.
По предварительной версии следствия, 63-летний Соколов застрелил 24-летнюю Ещенко 7 ноября. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня доцента извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Следственные действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Вчера, 13:59РИА Новости
Родители убитой выпускницы СПбГУ возмутились словами защиты Соколова
По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже обнаружили ее обезглавленный труп. Поиски остальных частей тела убитой продолжаются.
Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. Как сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев, версия защиты строится на том, что он действовал под "сильным фактором", то есть в состоянии патологического опьянения или аффекта. Родители Ещенко раскритиковали это заявление.
Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
10 ноября, 16:00РИА Новости
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре
Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, автором курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.
Кроме того, Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
10 ноября, 21:15РИА Новости
Сосед доцента СПбГУ рассказал подробности убийства студентки
823201318
Обсудить 0
Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУПроисшествия
Рекомендуем
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Превратилась в чудовище": Соколов рассказал детали убийства аспирантки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доценту СПбГУ Соколову предъявят обвинение в убийстве аспирантки
Сотрудник полиции
В Санкт-Петербурге таксиста подозревают в изнасиловании девушки-инвалида
Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал об их последнем разговоре
Космодром Восточный
Песков рассказал о претензиях Путина по строительству космодрома Восточный
Рыбак, который оказался на треснувшем льду озера Ик в Крутинском районе
Омские спасатели сняли рыбака с треснувшего льда в 500 метрах от берега
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Сосед доцента СПбГУ рассказал подробности убийства студентки
Полицейский в Индии
В Индии мужчина сел в тюрьму, чтобы не умереть от голода
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей "Белых касок"
Комментарий адвоката Олега Соколова​, Александра Почуева
Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Убитая выпускница СПбГУ была дочерью подполковника МВД
Покупатель в отделе алкогольной продукции в супермаркете
В Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран
Путин попросил не следовать примеру советской замкнутой экономики
Путин призвал не повторять ошибок СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния