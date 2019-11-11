Суд арестовал доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве аспирантки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Суд арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Суд арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова на два месяца по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко , передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда Петербурга.

Историк будет находиться под стражей до 8 января. Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте: сначала по его домашнему адресу, где произошло убийство, затем в квартире, которую готова была предоставить его бывшая жена. Также адвокат просил суд отложить заседание на 72 часа для сбора необходимых документов, но суд отказал.

Соколов на суде назвал арест справедливой мерой. Он пояснил, что конфликт с возлюбленной произошел из-за ее непринятия его детей, намекнув, что во время ссоры она набросилась на него с ножом.

"Девушка, которую я считал идеалом, превратилась в чудовище из сказки. Такой агрессии я не видел никогда", — сказал Соколов.

Как следует из его показаний, зачитанных на суде, Соколов стрелял в девушку четыре раза из обреза. На заседании историк хватался за голову, вздыхал, а в какой-то момент расплакался.

По предварительной версии следствия, 63-летний Соколов застрелил 24-летнюю Ещенко 7 ноября. В ночь на субботу он решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня доцента извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

По информации источников РИА Новости, жертва доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже обнаружили ее обезглавленный труп. Поиски остальных частей тела убитой продолжаются.

Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. Как сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев, версия защиты строится на том, что он действовал под "сильным фактором", то есть в состоянии патологического опьянения или аффекта. Родители Ещенко раскритиковали это заявление.

Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, автором курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.