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Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле
Публицист и историк Евгений Понасенков в эфире радиостанции "Москва FM" назвал заявления о травле обвиненного в убийстве Олега Соколова ложью и клеветой. Он... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T18:46
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

17:50 15.07.2020 (обновлено: 18:46 15.07.2020)
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© Фото : @evgenii_ponasenkov/InstagramЕвгений Понасенков
Евгений Понасенков
© Фото : @evgenii_ponasenkov/Instagram
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Публицист и историк Евгений Понасенков в эфире радиостанции "Москва FM" назвал заявления о травле обвиненного в убийстве Олега Соколова ложью и клеветой. Он намерен подать иск о защите чести и достоинства.
По мнению публициста, трагедия превратилась в фарс, а все заявления Соколова — "это бред сивого мерина, вернее даже бред безумной старухи". Понасенков считает, что он выиграет этот суд. Кроме того, по его словам, у Соколова с самого начала была "матрица поведения убийцы". Причем, утверждает публицист, историк "напал" на него первым, снимая клеветнические ролики.
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"Я молодой человек, у меня, кроме моих научных принципов, нет ничего, у меня нет ресурса", — заявил Понасенков.
По его словам, Соколов проиграл ему суд 29 октября.
"Простите, если каждый, кто проиграет суд, будет резать своих сожительниц, у нас не останется народонаселения", — заявил публицист.
Ранее историк Олег Соколов заявил, что на убийство его аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко его толкнуло "психотравмирующее воздействие" его оппонента Евгения Понасенкова. По мнению доцента, публицист и "преступная группа" начали его травлю.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября прошлого года Соколов у себя дома застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, которая с ним проживала. Следующей ночью он расчленил тело, чтобы избавиться от него, и пытался утопить останки в Мойке, но сам соскользнул в воду. Его вытащили из реки вместе с рюкзаком, в котором были фрагменты женского тела. Другие части нашли в квартире историка. Соколов признался в содеянном, а мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
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731016717
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
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