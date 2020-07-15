https://ria.ru/20200715/1574401177.html
Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле
Публицист и историк Евгений Понасенков в эфире радиостанции "Москва FM" назвал заявления о травле обвиненного в убийстве Олега Соколова ложью и клеветой. Он... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:50
2020-07-15T18:46
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Публицист и историк Евгений Понасенков
в эфире радиостанции "Москва FM
" назвал заявления о травле обвиненного в убийстве Олега Соколова
ложью и клеветой. Он намерен подать иск о защите чести и достоинства.
По мнению публициста, трагедия превратилась в фарс, а все заявления Соколова — "это бред сивого мерина, вернее даже бред безумной старухи". Понасенков считает, что он выиграет этот суд. Кроме того, по его словам, у Соколова с самого начала была "матрица поведения убийцы". Причем, утверждает публицист, историк "напал" на него первым, снимая клеветнические ролики.
"Я молодой человек, у меня, кроме моих научных принципов, нет ничего, у меня нет ресурса", — заявил Понасенков.
По его словам, Соколов проиграл ему суд 29 октября.
"Простите, если каждый, кто проиграет суд, будет резать своих сожительниц, у нас не останется народонаселения", — заявил публицист.
Ранее историк Олег Соколов заявил, что на убийство его аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко
его толкнуло "психотравмирующее воздействие" его оппонента Евгения Понасенкова. По мнению доцента, публицист и "преступная группа" начали его травлю.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября прошлого года Соколов у себя дома застрелил аспирантку
Анастасию Ещенко, которая с ним проживала. Следующей ночью он расчленил тело, чтобы избавиться от него, и пытался утопить останки в Мойке, но сам соскользнул в воду. Его вытащили из реки вместе с рюкзаком, в котором были фрагменты женского тела. Другие части нашли в квартире историка. Соколов признался в содеянном, а мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.