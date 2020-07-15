Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

По мнению публициста, трагедия превратилась в фарс, а все заявления Соколова — "это бред сивого мерина, вернее даже бред безумной старухи". Понасенков считает, что он выиграет этот суд. Кроме того, по его словам, у Соколова с самого начала была "матрица поведения убийцы". Причем, утверждает публицист, историк "напал" на него первым, снимая клеветнические ролики.