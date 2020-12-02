https://ria.ru/20201202/sokolov-1587355774.html

Суд отказал в новой психиатрической экспертизе для историка Соколова

Суд отказал в новой психиатрической экспертизе для историка Соколова

Октябрьский районный суд Петербурга отказал защите историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в назначении новой... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:22

2020-12-02T15:22

2020-12-02T15:22

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга отказал защите историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в назначении новой психолого-психиатрической экспертизы, следует из онлайн-трансляции на сайте суда.О проведении Соколову новой экспертизы на заседании 11 ноября попросил суд его адвокат Сергей Лукьянов, утверждая, что проведенное в институте имени Сербского исследование имело ряд недочетов."Защитником не приведены обоснования претензий к прошедшей психолого-психиатрической экспертизы... Основания для повторной экспертизы отсутствуют", - объявила судья Юлия Максименко.Выдержки из психолого-психиатрической экспертизы Соколова ранее были озвучены в суде. В них говорилось, что преступлению могла предшествовать длительная психотравмирующая ситуация, но историк признан адекватным, не страдающим психическими расстройствами, осознающим характер своих действий. Сам Соколов говорил изучавшим его экспертам, что стрелял в воздух с целью успокоить Ещенко, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.

https://ria.ru/20201026/peterburg-1581530241.html

https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html

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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия