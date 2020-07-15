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Соколов обвинил научного оппонента в доведении до убийства аспирантки
Историк Олег Соколов заявил, что на убийство сожительницы Анастасии Ещенко его толкнуло "психотравмирующее воздействие" его научного оппонента Евгения... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:33
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
происшествия
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Пытается стрелки перевести. Снисхождения не заслуживает.
48
Понасенков - это молодой Невзоров. Тролль и провокатор. Создал культ имени себя, хотя безусловно талантлив. А Соколов - убийца и должен отвечать по всей строгости закона.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, происшествия

Соколов обвинил научного оппонента в доведении до убийства аспирантки

16:35 15.07.2020 (обновлено: 17:33 15.07.2020)
19876
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМогила аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
Могила аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Историк Олег Соколов заявил, что на убийство сожительницы Анастасии Ещенко его толкнуло "психотравмирующее воздействие" его научного оппонента Евгения Понасенкова.
"Это (воздействие. — Прим. ред.) обрушилось на меня и Анастасию с начала 2018 года и стало причиной всех этих страшных событий: Понасенков и преступная группа начали травлю мою, организовали провокации на моих лекциях, неоднократно расписывали мою парадную оскорбительными надписями", — приводит его слова РЕН ТВ.
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге
13 июля, 15:33
Свидетель по делу историка Соколова рассказал, как нашел тело аспирантки
Также Соколов отверг обвинения в жестоком убийстве другой своей сожительницы в 2008 году.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома застрелил жившую с ним аспирантку Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина. В следующую ночь он расчленил тело с помощью пилы и ножовки, чтобы избавиться от трупа. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. В квартире Соколова также были найдены фрагменты женского тела. Он признался в совершении преступления и назвал мотивом ссору с Ещенко.
1036525835
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУПроисшествия
Популярные комментарии
Пытается стрелки перевести. Снисхождения не заслуживает.
15 июля, 16:53
Владимир Ф. Быченков
4320003
Понасенков - это молодой Невзоров. Тролль и провокатор. Создал культ имени себя, хотя безусловно талантлив. А Соколов - убийца и должен отвечать по всей строгости закона.
15 июля, 16:59
ssamara578
1741110
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