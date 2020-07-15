Соколов обвинил научного оппонента в доведении до убийства аспирантки

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Историк Олег Соколов заявил, что на убийство сожительницы Анастасии Ещенко его толкнуло "психотравмирующее воздействие" его научного оппонента Евгения Понасенкова.
"Это (воздействие. — Прим. ред.) обрушилось на меня и Анастасию с начала 2018 года и стало причиной всех этих страшных событий: Понасенков и преступная группа начали травлю мою, организовали провокации на моих лекциях, неоднократно расписывали мою парадную оскорбительными надписями", — приводит его слова РЕН ТВ.
Также Соколов отверг обвинения в жестоком убийстве другой своей сожительницы в 2008 году.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома застрелил жившую с ним аспирантку Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина. В следующую ночь он расчленил тело с помощью пилы и ножовки, чтобы избавиться от трупа. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. В квартире Соколова также были найдены фрагменты женского тела. Он признался в совершении преступления и назвал мотивом ссору с Ещенко.