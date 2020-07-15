Соколов обвинил научного оппонента в доведении до убийства аспирантки

По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома застрелил жившую с ним аспирантку Анастасию Ещенко из обреза охотничьего карабина. В следующую ночь он расчленил тело с помощью пилы и ножовки, чтобы избавиться от трупа. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. В квартире Соколова также были найдены фрагменты женского тела. Он признался в совершении преступления и назвал мотивом ссору с Ещенко.