Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым , в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.

"В материалах делах отсутствует детализация звонков Соколова, вместе с тем в материалах дела присутствует детализация звонков Анастасии и ее брата. То есть Соколов мог что-то удалить и вырвать из контекста. Мы не отрицаем факт конфликта и резкие высказывания в адрес Соколова, но в связи с учетом отсутствия названного родители Анастасии не дают согласия на оглашение переписки", — объявила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

Однако суд решил исследовать телефоны и ноутбуки с перепиской на открытом заседании. Обвинитель, в частности, зачитала выдержки из сообщений Ещенко. Из тех цитат, которые были озвучены в суде, следует, что в ответ на заверения Соколова в любви девушка отвечала нецензурно, использовала грубые эпитеты.

В ходе заседания также исследовали ноутбук, на котором содержались личные записи Ещенко в форме дневника. В нем она пишет, что считает себя некрасивой и не заслуживающей любви, но старается работать со своими комплексами.

Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.