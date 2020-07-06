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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:05
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200703/1573831249.html
Грубые слова не дают права на убийство. и кардинально ничего не поменялось от наличия такой переписки.
317
ну раз на слова любви, она использовала грубые эпитеты, то это кардинально меняет дело. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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66
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Обнародована переписка аспирантки Ещенко и историка Соколова. Кадры из суда в Петербурге
Обнародована переписка аспирантки Ещенко и историка Соколова. Кадры из суда в Петербурге
2020-07-06T15:25
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

15:25 06.07.2020 (обновлено: 17:05 06.07.2020)
358334
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
"В материалах делах отсутствует детализация звонков Соколова, вместе с тем в материалах дела присутствует детализация звонков Анастасии и ее брата. То есть Соколов мог что-то удалить и вырвать из контекста. Мы не отрицаем факт конфликта и резкие высказывания в адрес Соколова, но в связи с учетом отсутствия названного родители Анастасии не дают согласия на оглашение переписки", — объявила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.
Однако суд решил исследовать телефоны и ноутбуки с перепиской на открытом заседании. Обвинитель, в частности, зачитала выдержки из сообщений Ещенко. Из тех цитат, которые были озвучены в суде, следует, что в ответ на заверения Соколова в любви девушка отвечала нецензурно, использовала грубые эпитеты.
В Сети появилось видео с последней ссорой историка Соколова с Ещенко
16 июня, 10:01
В Сети появилось видео с последней ссорой историка Соколова с Ещенко
В ходе заседания также исследовали ноутбук, на котором содержались личные записи Ещенко в форме дневника. В нем она пишет, что считает себя некрасивой и не заслуживающей любви, но старается работать со своими комплексами.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.
Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесия и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Доцент СПбГУ Олег Соколов
3 июля, 10:18
Историк Соколов бил Ещенко и до убийства, заявил адвокат семьи аспирантки
4122276186263
Обсудить 66
Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Грубые слова не дают права на убийство. и кардинально ничего не поменялось от наличия такой переписки.
6 июля, 15:45
ФПФеликс Плюсов
298132013
ну раз на слова любви, она использовала грубые эпитеты, то это кардинально меняет дело. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
6 июля, 15:34
Evgeniy Domichev
4064417044
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