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https://ria.ru/20201005/sokolov-1578222195.html
Историк Соколов заявил, что хотел успокоить Ещенко выстрелом в воздух
Историк Олег Соколов заявил, что стрелял в воздух с целью успокоить Анастасию Ещенко, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову, говорится в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:44
2020-10-05T13:44
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Историк Олег Соколов заявил, что стрелял в воздух с целью успокоить <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ещенко</a>, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову, говорится в озвученных в суде выдержках из психолого-психиатрической экспертизы Соколова.В экспертизе указано, что поступку Соколова могла предшествовать длительная психотравмирующая ситуация, но он признан адекватным, не страдающим психическими расстройствами, осознающим характер своих действий.Ранее результаты судебной психолого-психиатрический медицинской экспертизы были озвучены в закрытом судебном заседании. Сегодня защита историка попросила огласить их открыто.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном, мотивом преступления назвав ссору на почве ревности. Но уже на суде он отказался отвечать на вопрос о признании вины.
https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html
https://ria.ru/20200916/svadba-1577322729.html
Это как же надо целиться, чтобы в воздух не попасть?
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санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Историк Соколов заявил, что хотел успокоить Ещенко выстрелом в воздух

13:44 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Историк Олег Соколов заявил, что стрелял в воздух с целью успокоить Анастасию Ещенко, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову, говорится в озвученных в суде выдержках из психолого-психиатрической экспертизы Соколова.
"Анастасия Ещенко вернулась в квартиру минут через 40 с шарфом и ножом в руках, у нее началась истерика... Я хотел выстрелить в воздух, чтобы она успокоилась от звука выстрела... Я произвел выстрел в ее сторону, но увидел, что попал в голову", - зачитал адвокат Сергей Лукьянов.
Бывшая студентка Петербургского университета Екатерина Пржигодзкая во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 14:22
Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее
В экспертизе указано, что поступку Соколова могла предшествовать длительная психотравмирующая ситуация, но он признан адекватным, не страдающим психическими расстройствами, осознающим характер своих действий.
Ранее результаты судебной психолого-психиатрический медицинской экспертизы были озвучены в закрытом судебном заседании. Сегодня защита историка попросила огласить их открыто.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном, мотивом преступления назвав ссору на почве ревности. Но уже на суде он отказался отвечать на вопрос о признании вины.
Доцент СПбГУ Олег Соколов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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