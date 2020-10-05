Историк Соколов заявил, что хотел успокоить Ещенко выстрелом в воздух
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Историк Олег Соколов заявил, что стрелял в воздух с целью успокоить Анастасию Ещенко, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову, говорится в озвученных в суде выдержках из психолого-психиатрической экспертизы Соколова.
"Анастасия Ещенко вернулась в квартиру минут через 40 с шарфом и ножом в руках, у нее началась истерика... Я хотел выстрелить в воздух, чтобы она успокоилась от звука выстрела... Я произвел выстрел в ее сторону, но увидел, что попал в голову", - зачитал адвокат Сергей Лукьянов.
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В экспертизе указано, что поступку Соколова могла предшествовать длительная психотравмирующая ситуация, но он признан адекватным, не страдающим психическими расстройствами, осознающим характер своих действий.
Ранее результаты судебной психолого-психиатрический медицинской экспертизы были озвучены в закрытом судебном заседании. Сегодня защита историка попросила огласить их открыто.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном, мотивом преступления назвав ссору на почве ревности. Но уже на суде он отказался отвечать на вопрос о признании вины.
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