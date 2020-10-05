https://ria.ru/20201005/sokolov-1578222195.html

Историк Соколов заявил, что хотел успокоить Ещенко выстрелом в воздух

Историк Олег Соколов заявил, что стрелял в воздух с целью успокоить Анастасию Ещенко, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову, говорится в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:44

2020-10-05T13:44

2020-10-05T13:44

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости.</strong> Историк Олег Соколов заявил, что стрелял в воздух с целью успокоить <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ещенко</a>, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову, говорится в озвученных в суде выдержках из психолого-психиатрической экспертизы Соколова.В экспертизе указано, что поступку Соколова могла предшествовать длительная психотравмирующая ситуация, но он признан адекватным, не страдающим психическими расстройствами, осознающим характер своих действий.Ранее результаты судебной психолого-психиатрический медицинской экспертизы были озвучены в закрытом судебном заседании. Сегодня защита историка попросила огласить их открыто.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном, мотивом преступления назвав ссору на почве ревности. Но уже на суде он отказался отвечать на вопрос о признании вины.

https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html

https://ria.ru/20200916/svadba-1577322729.html

kotofej Это как же надо целиться, чтобы в воздух не попасть? 18

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия