https://ria.ru/20201012/istorik-1579433834.html

Историк Соколов заявил, что хотел покончить с собой после убийства Ещенко

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что был доведен до безумия и после совершенного преступления хотел свести счеты РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T16:04

2020-10-12T16:04

2020-10-12T16:39

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербургский городской суд

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156081/83/1560818336_0:217:2867:1830_1400x0_80_0_0_77ee66b1e8d3e6f70048c5a935f384a5.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Историк <a href="http://ria.ru/person_OlegSokolovbobslejj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Соколов</a>, обвиняемый в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, заявил, что был доведен до безумия и после совершенного преступления хотел свести счеты с жизнью, передает корреспондент РИА Новости из <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского городского суда</a>.Как ранее стало известно из озвученных в суде результатов психолого-психиатрической экспертизы Соколова, он заявил, что стрелял в воздух с целью успокоить Ещенко, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову.Историк также рассказал сегодня, в ночь на 8 ноября 2019 года, когда произошло преступление, Ещенко ушла из его квартиры и с кем-то общалась. Соколов предположил, что это были "сообщники" его научного оппонента <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-ponasenkov/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Понасенкова</a> или же некий московский любовник - "черный риелтор", по словам обвиняемого.В конце допроса Соколов обратился к своим дочерям, сказав, что хочет, чтобы они знали, что он не маньяк, а также к родителям убитой. "Настю убили злые люди, обратите внимание и на них, они еще ходят на свободе", - поведал им историк.Сегодня Соколов заявил, что признает себя виновным в убийстве Ещенко и раскаивается в содеянном.По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.

https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html

https://ria.ru/20200802/1575236856.html

2

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербургский городской суд, санкт-петербург, происшествия