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Историк Соколов заявил, что хотел покончить с собой после убийства Ещенко
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что был доведен до безумия и после совершенного преступления хотел свести счеты РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:04
2020-10-12T16:39
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербургский городской суд
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости.</strong> Историк <a href="http://ria.ru/person_OlegSokolovbobslejj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Соколов</a>, обвиняемый в убийстве аспирантки <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасии Ещенко</a>, заявил, что был доведен до безумия и после совершенного преступления хотел свести счеты с жизнью, передает корреспондент РИА Новости из <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского городского суда</a>.Как ранее стало известно из озвученных в суде результатов психолого-психиатрической экспертизы Соколова, он заявил, что стрелял в воздух с целью успокоить Ещенко, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову.Историк также рассказал сегодня, в ночь на 8 ноября 2019 года, когда произошло преступление, Ещенко ушла из его квартиры и с кем-то общалась. Соколов предположил, что это были "сообщники" его научного оппонента <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-ponasenkov/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Понасенкова</a> или же некий московский любовник - "черный риелтор", по словам обвиняемого.В конце допроса Соколов обратился к своим дочерям, сказав, что хочет, чтобы они знали, что он не маньяк, а также к родителям убитой. "Настю убили злые люди, обратите внимание и на них, они еще ходят на свободе", - поведал им историк.Сегодня Соколов заявил, что признает себя виновным в убийстве Ещенко и раскаивается в содеянном.По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.
https://ria.ru/20200930/przhigodzkaya-1578000642.html
https://ria.ru/20200802/1575236856.html
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербургский городской суд, санкт-петербург, происшествия

Историк Соколов заявил, что хотел покончить с собой после убийства Ещенко

16:04 12.10.2020 (обновлено: 16:39 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что был доведен до безумия и после совершенного преступления хотел свести счеты с жизнью, передает корреспондент РИА Новости из Санкт-Петербургского городского суда.
"Я решил испугать ее выстрелом, чтобы остановить поток этого мата. Я хотел выстрелить под ухом, она бросилась на меня с ножом. После этого я ничего не помню. Я стою на берегу Мойки, холодно... Я был в ужасе. Я решил сам себя наказать, хотел написать завещание, попрощаться с детьми. Я был готов к смерти, я должен умереть", - сообщил Соколов на допросе.
Как ранее стало известно из озвученных в суде результатов психолого-психиатрической экспертизы Соколова, он заявил, что стрелял в воздух с целью успокоить Ещенко, у которой была истерика, но случайно попал ей в голову.
Историк также рассказал сегодня, в ночь на 8 ноября 2019 года, когда произошло преступление, Ещенко ушла из его квартиры и с кем-то общалась. Соколов предположил, что это были "сообщники" его научного оппонента Евгения Понасенкова или же некий московский любовник - "черный риелтор", по словам обвиняемого.
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В конце допроса Соколов обратился к своим дочерям, сказав, что хочет, чтобы они знали, что он не маньяк, а также к родителям убитой. "Настю убили злые люди, обратите внимание и на них, они еще ходят на свободе", - поведал им историк.
Сегодня Соколов заявил, что признает себя виновным в убийстве Ещенко и раскаивается в содеянном.
По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела.
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский городской судСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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