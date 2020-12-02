https://ria.ru/20201202/sokolov-1587410269.html

Адвокат обвинил Понасенкова в травле историка Соколова

Адвокат обвинил Понасенкова в травле историка Соколова

Защита обвиняемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко Олега Соколова, ранее просившая о вызове в суд нового свидетеля, который может... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:30

2020-12-02T19:30

2020-12-02T19:37

евгений понасенков

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

сергей лукьянов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Защита обвиняемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко Олега Соколова, ранее просившая о вызове в суд нового свидетеля, который может рассказать о связи аспирантки и научного оппонента историка, заявила, что этот свидетель - фейк, придуманный самим оппонентом, следует из онлайн трансляции заседания.Соколову по системе ФСИН-Письмо поступили сообщения от имени Жанны Рузавиной, где содержались сведения о том, что оппонент Соколова Евгений Понасенков встречался с Ещенко. Защита в начале заседания просила суд вызвать этого свидетеля, а когда выяснилось, что это выдумка, то приобщить распечатки писем как доказательство травли от Понасенкова. Суд согласился. Шоумена Евгения Понасенкова сам Соколов и его защита обвиняли в том, что его поведение и высказывания спровоцировали конфликты между влюбленными и стали косвенной причиной убийства."Сегодня Понасенков опубликовал твит о том, что это он выступал от имени Жанны Рузавиной, которая обратилась к Соколову с намерением помочь и рассказать о встрече Ещенко и Понасенкова. Это еще одно доказательство травли с его стороны", - сказал адвокат Сергей Лукьянов.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки, тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам историка, они планировали назначить дату свадьбы с Ещенко. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору на почве ревности с Ещенко.

https://ria.ru/20201202/sokolov-1587355774.html

https://ria.ru/20201026/travlya-1581595346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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евгений понасенков, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, сергей лукьянов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), санкт-петербург, происшествия